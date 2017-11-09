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Политика
Серджиу Мокану: Для назначения Сильвии Раду ВРИО генпримара была упразднена демократия
09.11.2017

Для того, чтобы назначить Сильвию Раду исполняющим обязанности столичного примара, была упразднена демократия. Это назначение показало, что демократические процедуры более ничего не значат. Об этом заявил лидер Движения против мафии Серджиу Мокану в студии передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Мы увидели, что человек может занять такую ​​должность, упразднив демократическую процедуру. Нет нужды проводить выборы, нет нужды, чтобы тебя кто-то избирал, тебе это не нужно, нужно быть приближённым Владимира Плахотнюка. Уверяю вас, что Сильвия Раду – это человек Плахотнюка”, - сказал Серджиу Мокану.

По его словам, Сильвия Раду не является ни хорошим управленцем, ни надеждой для Кишинёва. Этим назначением Владимир Плахотнюк показал, что он делает всё, что пожелает, говорит Серджиу Мокану. Лидер Движения против мафии говорит, что планы председателя Демократической партии в отношении Сильвии Раду заключаются в том, что она „совершит чудеса в примэрии к 2019 году, а к тому времени получит право быть избранной и демократическим путём займёт эту же самую должность”.

В понедельник, 6 ноября, временный исполняющий обязанности примара Нистор Грозаву назначил Сильвию Раду и Руслана Кодряну вице-примарами столицы. Одновременно Нистор Грозаву подписал заявление о том, что он отказывается от должности исполняющего обязанности примара. В дальнейшем исполнять  обязанности столичного градоначальника будет Сильвия Раду.


 
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