Социальную защиту молдавских мигрантов в Израиле обсудил премьер в Иерусалиме

Премьер-министр Павел Филип заявил о важности подписания соглашения о социальной защите граждан Молдовы, работающих в Израиле, на встрече с министром иммиграции и абсорбции этой страны Софой Ландвер, состоявшейся в Иерусалиме вчера, 8 ноября. Согласно правительственному пресс-релизу, который цитирует IPN, большинство работающих в Израиле молдавских граждан трудятся в строительстве и в сфере ухода на дому за пожилыми людьми, и сотрудничество между двумя государствами в этой области необходимо развивать.

В ходе переговоров Павел Филип выразил заинтересованность в развитии политического диалога между нашими странами и в сотрудничестве в различных областях, отметив, что молдавская диаспора в Израиле и еврейская диаспора в Молдове играют важную роль в укреплении двусторонних отношений. Премьер затронул тему судебной тяжбы в связи с бывшей синагогой раввина Цирельсона, сообщив о заключении мирового соглашения, которое позволит провести работы по реставрации зданий, сохранив их архитектурно-историческую ценность.

Софа Ландвер поблагодарила власти Республики Молдова за поддержку еврейской общины, подтвердив готовность своей страны продвигаться вперёд в реализации проектов на благо граждан обоих государств.

Вечером того же дня, 8 ноября, молдо-израильские отношения были обсуждены на встрече Павла Филипа с Тали Плосков, вице-председателем Кнессета и сопредседателем молдо-израильской парламентской группы дружбы. Официальные лица подтвердили готовность к дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Павел Филип рассказал о проводимых правительством реформах по улучшению бизнес-среды и привлечению иностранных инвестиций в молдавскую экономику.

Глава кабмина также упомянул о действиях, предпринятых Республикой Молдова в целях осуждения Холокоста и борьбы с антисемитизмом. Премьер напомнил о том, что в июле 2016 года парламент страны принял Декларацию об одобрении Заключительного отчёта Международной комиссии по исследованию Холокоста, а в январе 2017 года правительство утвердило План действий по её осуществлению. „Ежегодно, 27 января, наша страна отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, и вскоре в Кишинёве откроется музей истории евреев”, - рассказал Павел Филип.

Вице-председатель Кнессета Государства Израиль выразила готовность продвигать инвестиционные возможности Республики Молдова. Тали Плосков сообщила о том, что в начале этого года она посетила Кишинёв, и её отношение к Молдове является особым. Тали Плосков пообещала оказать поддержку в подписании соглашения о социальной защите молдавских граждан, работающих в Израиле. „Это важное и правильное решение не только для евреев, но и для всех. Это – долг перед историей. Я верю в то, что вместе мы сможем реализовать целый ряд проектов на благо граждан Молдовы и Израиля”, - сказала израильская чиновница.

Официальные лица также обменялись мнениями относительно молдо-израильского сотрудничества в сфере здравоохранения, обороны, внутренних дел и культуры.

Премьер-министр Павел Филип совершает визит в Израиль в период с 8 по 10 ноября.