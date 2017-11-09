За использование дронов будут штрафовать

За незаконную фото- и видеосъёмку в Молдове, в том числе и с помощью дронов, граждан могут штрафовать до 25 тысяч лей. Об этом сообщил национальный центр по защите персональных данных РМ, передаёт Аctualitati.md.

Обработка персональных данных с помощью средств видеонаблюдения и/или использование видеоматериалов без уведомления, разрешения и/или регистрации в национальном центре по защите персональных данных будет караться штрафом в размере от 3000 до 5000 лей. Подобные санкции будут применяться в отношении физических лиц.

Съемка подобного рода, осуществляемая должностными лицами, будет караться суммой от 4500 до 9000 лей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 6000 до 25000 лей.

Нововведения направлены на защиту личных данных, так как фото- и видеосъемка скрытыми камерами беспилотными летательными аппаратами нарушает право на неприкосновенность частной жизни.