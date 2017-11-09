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Политика
Правительство готовится ликвидировать 57 госорганизаций, обладающих функциями контроля
09.11.2017

Правительство готовится ликвидировать 57 госорганизаций, обладающих функциями контроля. Работу продолжат всего 13 таких госорганизаций.

Среди них агентства по защите прав потребителей и надзора за рынком, продовольственной безопасности, общественного здоровья и автотранспорта.

К тому же о проверках предприятия будут оповещать заранее.

Цель нововведений - снижения прессинга на бизнес. Реализовать ее правительство обязалось в стратегии реформирования предпринимательской деятельности.

Подробнее о реорганизации структур, обладающих функциями контроля, сегодня расскажет на пресс-конференции вице-премьер Октавиан Калмык.


 
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