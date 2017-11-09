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Политика
Правительство готовится ликвидировать 57 госорганизаций, обладающих функциями контроля. Работу продолжат всего 13 таких госорганизаций.
Среди них агентства по защите прав потребителей и надзора за рынком, продовольственной безопасности, общественного здоровья и автотранспорта.
К тому же о проверках предприятия будут оповещать заранее.
Цель нововведений - снижения прессинга на бизнес. Реализовать ее правительство обязалось в стратегии реформирования предпринимательской деятельности.
Подробнее о реорганизации структур, обладающих функциями контроля, сегодня расскажет на пресс-конференции вице-премьер Октавиан Калмык.
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