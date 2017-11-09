Канду хвастается успехами Молдовы на Facebook-е

Спикер парламента Республики Молдова Адриан Канду восхваляет успехи страны на Facebook-е.

По словам Канду, власти добились очередного успеха, который является сильным сигналом поддержки от Европейского Союза в преддверии саммита Восточного партнерства.

Речь идет о предложении Европейского парламента (ЕП) создать новые пути активизации отношений с Молдовой, Грузией и Украиной. Это решение принято в результате того, что названные три государства добились в последнее время значительного прогресса в области сотрудничества с Европейским Союзом, несмотря на нападки со стороны России.

В этом контексте депутаты Европарламента хотят создать фонд, через который ЕС сможет поддерживать государства в ситуациях кризиса.

Прозвучал также призыв усилить поддержку для осуществления экономических реформ, которые могли бы обеспечить доступ к таможенной и энергетической структуре ЕС.

Документ уже одобрен Комитетом по иностранным делам и будет поставлен на голосование в Европарламенте на пленарном заседании в ноябре.

«Создание модели "Восточное партнерство+" для ассоциированных стран, с возможностью будущего членства в таможенном, энергетическом и цифровом союзе, имеет важное значение. [...] Нам необходимо убедиться, что результаты саммита конкретны и посвящены инвестициям долгосрочным инвестициям и благосостоянию населения в соответствующих странах. Поддержка ЕС экономических реформ очень важна для граждан», – цитирует Адриан Канду заявление евродепутата Лаймы Андрикене.