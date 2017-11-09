Киртоакэ или Раду: социалисты призывают кишиневцев разрушить двуглавое зло через референдум

Социалисты обвинили ДПМ в намерении захватить власть в столице. По их мнению, мечта демократов воплотится, если Кишиневом будет управлять их ставленница Сильвия Раду, незаконно назначенная на должность вице-мэра. Чтобы этого не допустить, необходимо свергнуть ныне отстраненного градоначальника и провести досрочные выборы в столице. Об этом заявил глава ПСРМ в мунсовете Ион Чебан.



По словам социалиста, для организации досрочных выборов в Кишиневе есть два варианта: добровольная отставка Дорина Киртоакэ с занимаемого поста либо референдум, который полностью зависит от явки избирателей.



«Необходимо собрать 163 571 голосов – количество проголосовавших за него на выборах плюс один голос. Но абсурд заключается в том, что для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо участие 210 тысяч граждан. Даже если на избирательные участки придут 195 тысяч участников, референдум будет признан несостоявшимся», - отметил он.



Ион Чебан призвал жителей столицы выйти на референдум и проголосовать против Дорина Киртоакэ и его подельников по уголовным делам, а также против захвата управления столицей партией, которой избиратели не оказали доверия на выборах, и которую в муниципальном совете представляет всего один человек.

"Только выход граждан на референдум приведет к досрочным выборам. И только досрочные выборы дают возможность жителям Кишинева сделать выбор", - заключил Чебан.