Сборная Молдовы по регби в субботу стартует в чемпионате Европы

Игроки готовятся к этому матчу в селе Кошница Дубоссарского района под руководством нового тренера - Константина Влада из Румынии.

На родине он более 20 лет тренировал команды из родного города Сучава, а с 2004 по 2008 годы работал со сборной Румынии.

"Надеюсь, у нас получится. Ребята очень дисциплинированы, настрой положительный" - отметил Константин

"Будем немного труднее, но мы экспериментируем. Появились новые игроки. Делаем все возможное, чтобы выиграть матч с Голландией".

В составе ожидается появление новичков.

По словам руководства Молдавской федерации регби, братья Вадим и Максим Кобылаш отказались приехать, Виктора Архипа и Андрея Маху не отпустили клубы, а Олег Препелицэ травмирован.

"Все соперники трудные. Команды прогрессируют. У нас смена поколений. Мы в руководстве недавно. Все делается шаг за шагом, постепенно",

"Появилось много молодых игроков. Надо с ними работать. Необходимо время, чтобы подготовить их. Думаю, что сейчас наша цель - сохранить место в группе "Один Б".

После встречи с Голландией в этом месяце Гайдуков ждут еще два матча.

18 ноября в Гданьске сборная сыграет с Польшей, а через неделю после этого в Оргееве померится силами со Швейцарией.