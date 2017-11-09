Виктор Чобану: Должно появиться что-то новое, что внушит гражданам доверие

Андриана Кептине

В интервью для портала ТРИБУНА известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на ряд вопросов о политической ситуации в стране и о других важных аспектах ситуации в Молдове.

T.: Как Вы оцениваете события, произошедшие на этой неделе в столичной примэрии? Я имею в виду назначение новых вице-примаров и врио генерального примара.

В.Ч.: Это было абсолютно предсказуемо. С самого начала было ясно, что ДПМ, которая никогда не получала в столице существенных результатов, захочет сохранить контроль над примэрией, полученный при назначении Грозаву, прошедшего через процедуру ареста. С другой стороны, это явное ущемление демократических норм, когда врио генпримара назначает другого врио столиичного градоначальника, который не прошел через процедуру избрания. Это результат нынешней законодательной кративности, заход через черный ход, опасный прецедент на будущее.

T.: Связаны ли эти события с предстоящим референдумом по отстранению столичного генпримара?

В.Ч.: И да, и нет. Референдум, часть стены, вставшей между Додоном и Плахотнюком, который изначально обещал примэрию социалистам, а потом, как он обычно поступает, передумал. Примэрия слишком жирный кусок, чтобы отдавать его просто так.

T.: Какова, по Вашему мнению, вероятность того, что референдум от 19 ноября провалится?

В.Ч.: Думаю, что, скорее всего, он провалится, потому что ДПМ заинтересована в том, чтобы сохранить контроль над примэрией, а оппозиционные партии, попались на этот фейковый сценарий.

T.: Насколько правильно решение некоторых партий бойкотировать референдум?

В.Ч.: Оно неправильно с нескольких точек зрения. Вообще-то, либеральная власть в столице потерпела неслыханное фиаско. Не понимаю, почему бы не принять участие в процессе отстранения некомпетентного, бессильного и коррумпированного примара, с целым вагоном уголовных дел, к тому же. Чтобы не быть заодно с социалистами? Но это не связано с сутью проблемы. Это другое. И к тому же, чем лучше содействие ДПМ, которая воплотила этот сценарий, и тоже за бойкот референдума? Оппозиция упустила колоссальнейший предоставленный ей шанс. Любая партия должна всегда быть готовой к выборам. Столица никогда не голосовала за кандидатов левых сил. Должность столичного градоначальника огромный политический капитал, который попросту упустили, потому что оказались не в состоянии сложить дважды два. Теперь ДПМ сохранит контроль над столицей. Что выиграла оппозиция? Ничего!

T.: Перейдем к политике республиканского масштаба. Каково Ваше мнение о разграничении одномандатных постоянных округов?

В.Ч.: На эту тему уже многое было написано и сказано, не думаю, что я могу что-то добавить. Явно, что территории были разграничены в соответствии с ожидаемыми результатами. Ранее я говорил, что эта система является теми же граблями, на которые мы уже наступали, а настоящие проблемы только начинаются. В итоге, мы откажемся от смешанной системы.

T.: Думаете, правила игры для следующих выборов уже установлены, или нас еще ждут «сюрпризы»? Что-то вроде второго тура в одномандатных округах или что-то другое.

В.Ч.: Думаю, что второй тур уже не появится. Почему? Потому что Плахотнюку это не нужно. Он человек, который оперирует категориями тайных договоренностей, он не сторонник ясных и прозрачных правил. Они и так переборщили с вводом смешанной системы, а результаты не заставили себя ждать. Это было бы еще одним вызовом для европейцев, а это сейчас ни к чему. Он считает, что результаты и так обеспечены.

T.Ч.: Каковы по Вашему должны быть дальнейшие действия оппозиции, учитывая последние политические изменения?

В.Ч.: Оппозиции следует что-то придумать. Я уже говорил, что у них сейчас кризис с идеями и они исчерпали возможности получить результаты. Опросы это подтверждают – рейтинги оппозиции не растут. Отсюда и вывод, что им следовало бы придумать что-то необычное и стоящее. Последние акции протеста тоже показали, что люди от них устали и больше в них не верят. Должно появиться что-то новое, что внушит гражданам доверие.

T.: Что Вы думаете о том, что оппозиции якобы следует бойкотировать следующие парламентские выборы?

В.Ч.: На первый взгляд, эта идея кажется хорошей и нравственной, но с практической точки зрения не думаю, что неявка на выборы может быть настолько массовой, чтобы выборы не были признаны состоявшимися. Как и в случае со смешанной системой, в них примут участие ДПМ, ПСРМ, ЕНПМ и еще дюжина партий для массовки. Со стороны эти выборы будут выглядеть законным и массовыми. Поэтому бойкот не выход. Хорошо было бы, если у оппозиции была бы отлаженная схема участия, пусть даже они ее не обнародуют. Это вопрос политической зрелости. Оппозиция не имеет права упустить шанс, как это случилось со столицей. Больше шансов может и не быть…

T.: Благодарим Вас!