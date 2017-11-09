В Молдове более трети молодых людей хотят уехать за границу

Более 40% молодых молдаван планируют покинуть свою страну для того, чтобы учиться, работать и остаться жить в другой стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Magenta Consulting.

23% молодых людей в Молдове планируют переехать на работу за границу, 9% — хотят уехать учиться, а еще 9% планируют переехать за границу на совсем.

В агентстве отмечают, что эмиграция, в первую очередь, привлекает людей, получивших диплом о высшем образовании. Большинство молодых людей, которые не планируют эмигрировать на работу, учебу или проживание, относятся к тем молодым людям, которые в настоящее время получают высшее образование.

Среди молодых людей, окончивших профтехучилища, намерение эмигрировать очень выражено. Самый короткий цикл обучения привлекает этих молодых людей тем, что инвестиции во времени либо малы и они могут эмигрировать в любое время или же они надеются, что их образование будет более оценено за рубежом.

В то же время, опрос выявил, что 58% молодых людей не планирует эмигрировать.