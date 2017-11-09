145 лет со дня смерти Александра Хыждеу

Сегодня исполняются 145 лет со дня смерти молдавского поэта и прозаика Александра Хыждеу (Хаждэу). Он родился 30.11.1811в Мизюринцах (Тернопольская область, Украина), будучи одним из трех сыновей Фаддея Хыждеу (1769-1835) и отец писателя − энциклопедиста Б. П. Хашдеу (1838-1907).

После возвращения семьи в родные места (Кристинешты, Хотинского уезда) А. Хаждэу, вместе со своим братом Болеславом, начинает учёбу в пансионе для детей дворян при Духовной семинарии в Кишиневе (1822-1828). Он продолжает обучение в Харьковском университете, на этико-политическом отделении (позднее − юридический факультет), одновременно изучая естественные науки и литературу (1829-1932). Согласно его словам, прослушал лекции в университетах Мюнхена и Гейдельберга. Из-за конфликта с губернатором П. И. Авериным, уезжает в Кристинешты. Становится попечителем краевой школы и ланкастерской школы в Хотине, переводится (1836-1840) преподавателем русского языка и литературы, логики, статистики и других дисциплин в гимназиях Винницы (1840-1842) и Каменец-Подольска (1842-1843). Оставив работу в области образования, занимается юридической практикой до конца своей жизни.

Ещё будучи студентом, Хашдэу проявляет выдающиеся способности к юриспруденции, философии, биологии, фольклористике, истории, литературе, его высоко оценивает руководство университета, присваивая ему различные награды. Он был первым популяризатором румынского фольклора в русской среде. Переводит и публикует в русских журналах «Телескоп», «Вестник Европы», «Молва» некоторые произведения народного творчества: «Две молдавские песни» (1830), «Румынские народные песни» (1833), «Румынская народная песня» и «Румынская народная дума» (1835) − все это он сопроводил ценными историческими, литературными и этнографическими комментариями. В этих же изданиях публикует и статьи по философии: «О качестве божественной поэзии» и «О цели философии», в 1830 году дебютирует в «Вестнике Европы» с произведением в прозе «Дука. Молдавская легенда». Позднее Б. П. Хашдеу добавляет к этому произведению новеллу «Дабижа и Хынкул», написанную Болеславом, братом в Хашдэу, переводя их и опубликовав в журнале «Колумна луй Траян» (1871) под названием «Княжение Арнэута».

В статье, озаглавленной «Литераторы Бессарабии» («Телескоп», 1835, № 4.) рассказывает о духовной жизни Молдовы в первой половине девятнадцатого века − упоминая о деятельности К. Стамати, А. Донича, Ф. Хаждэу и др.

Широкий резонанс в то время имели его знаменитые речи перед выпускниками Хотинской краевой школы: «Воспоминания о былой славе Молдавии» (1837) и «Воспоминания о прошлом, мысли о настоящем и представление о будущем» (1840), в которых он выступал за обучение молодежи в духе патриотизма. «Без истории нет родины», − говорил Хаждеу, − «а без любви к истории и не может быть любви к родине». Оба выступления были переведены Константином Стамати. Выдержка из второй речи была опубликована М. Когэлничану в «Дачия литерарэ» в 1840 году.

Хаждеу был одним из ведущих исследователей и популяризаторов творчества украинского философа и поэта-просветителя Гр. Сковороды. Его перу принадлежат несколько статей об этом философе («Три песни Сковороды», 1831, «Сократ и Сковорода» 1833, «Григорий Варсава Сковорода», 1835), намереваясь издать его произведения в семи томах. Является автором философского исследования «Проблема нашего времени» (1842), которое было переведено и издано только в 1938 году.

Литературное наследие Хаждеу включает в себя более 80 стихотворений на русском языке (сонеты, басни, обработки народных стихотворений), источником вдохновения для которых было славное прошлое нашего народа и природа родного края.

Переводит на русский язык сочинения по истории, праву, лингвистике. В 1835 году становится членом-корреспондентом Общества сельского хозяйства в Одессе. В 1866 году избран членом-основателем, а в 1869 году почетным членом в Румынского Филологического общества, в дальнейшем Румынской Академии наук.

«Обладая столькими очевидными художественными и научными достоинствами и такой страстью к теоретическим идеям, − благодаря которым его сын был в равной мере связан и с национальной проблематикой и с потоком европейской мысли, − А. Хаждеу мог бы стать, в более благоприятной среде, − одним из выдающихся деятелей национальной культуры». (Ион Опришан).