Приднестровье может стать наблюдателем в ООН

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что непризнанная ПМР обратилась в ООН с просьбой принять ее в качестве наблюдателя, и «просьба до адресата дошла, документ рассматривается».

Таким образом, статус Приднестровья может быть обсужден в Нью-Йорке раньше, чем в Кишиневе, передает ng.ru

Обращение в ООН – часть плана по признанию непризнанной ПМР, которая одновременно ведет переговоры с ОБСЕ, ЕС, Украиной и Россией, и, надо признать, успешно: приднестровцы продают сегодня на Запад больше, чем в РФ, и при этом Украина их транзиту не мешает. Помимо торговли Приднестровье пытается обеспечить себе политическое будущее на случай возможного объединения Молдавии с Румынией.

Быть признанными согласно международному праву у Приднестровья есть все основания, считает лидер региона. При этом многовекторность политики Приднестровья Вадим Красносельский назвал необходимостью. «Мы действительно работаем с Евросоюзом, наша продукция успешно продается в странах ЕС, а также в США. При этом мы не забываем про Украину, которая не только наш сосед, но гарант в урегулировании приднестровского конфликта. Независимо от ее отношений с Россией стараемся поддерживать с украинцами добрососедские связи. Наши грузы Украина пропускает, правда, граждан РФ, живущих в Приднестровье, тормозит. И мы все время находимся под страхом возможного осложнения отношений. Тем не менее мы готовы способствовать восстановлению отношений Киева и Москвы и не против стать для этого переговорной площадкой», – рассказал «НГ» Вадим Красносельский.

«На территории Приднестровья проживают порядка 150 тыс. этнических украинцев, порядка 80 тыс. граждан Украины, Киев не может это не учитывать. Мы стараемся задействовать для этого не только политические рычаги, но и гражданские институты. У нас очень широко представлен Союз украинцев. Мы развиваемся по всем направлениям», – констатировал Красносельский. При этом он подчеркнул, что основным партнером остается Россия: так решили приднестровцы на референдуме 2006 года.

Диалог с Кишиневом, по словам Красносельского, идет сложно, «тем не менее его необходимо вести на всех площадках: «1+1» и «5+2». «Нужно уйти от политического диалога, никто к этому не готов – ни Молдова, ни Приднестровье. А вот решать те вопросы, от которых зависит жизнь простых людей, – это делать необходимо», – подчеркнул он.

Глава Приднестровья обратил внимание на то, что Тирасполь делает все, чтобы разморозилась работа переговорного формата «5+2» (Молдова, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели). «20 ноября будет открыт мост через Днестр в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок, который свяжет Приднестровье с Молдовой. Это моя инициатива. И я рад, что заработает транспортный коридор, о котором разговоры шли четверть века. Главным препятствием для открытия моста было опасение сторон, что через него может пойти военная техника. Но решение принято и это может способствовать началу работы переговорного процесса в формате «5+2». Об этом мы уже говорили с представителями ОБСЕ и ЕС. МИД России также приветствовал возобновление дискуссий в данном формате. Для нас это важно, так как существует немало проблем, которые осложняют жизнь населению обоих берегов Днестра. Например, мобильная связь, которая порой глушится. Решить вопрос важно и для жителей Молдовы, и для приднестровцев. Договариваться с Кишиневом напрямую можно, но лучше при этом иметь гарантов – участников формата «5+2». Формат должен работать постоянно и проводить шесть заседаний в год. Но с лета минувшего года участники переговоров не собирались. Сегодня есть надежда, что заседание «5+2» состоится до конца нынешнего», – сообщил Вадим Красносельский.

Накануне Вадим Красносельский встретился с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом. Красносельский поблагодарил Скэнлана за активное участие в диалоге по урегулированию ряда проблемных вопросов в отношениях Приднестровья и Молдовы, в том числе открытия моста через Днестр, апостилирования приднестровских дипломов, железнодорожного и автомобильного движения, а также аспектов в области телекоммуникаций и номерных знаков.

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове поблагодарил Вадима Красносельского за активное личное участие в продвижении решения важных для большого числа людей вопросов. «У меня есть основания предполагать, что молдавская и приднестровская стороны хотят достичь результата уже в этом году. Думаю, что люди будут приветствовать такие решения», – сказал Майкл Скэнлан.

Европейский союз высказал надежду, что договоренности между Кишиневом и Тирасполем по вопросу открытия пограничного моста на крупной транспортной артерии позволят активизировать переговоры в формате «5+2». Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Кишиневе.

«Мы подтверждаем целесообразность скорейшего возобновления официальных встреч в формате «5+2» (последняя состоялась в июне прошлого года в Берлине). Если формат соберется до конца 2017 года, мы будем максимально содействовать его результативности», – заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.