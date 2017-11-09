307 избирательных участков откроют в Кишинёве для референдума

Для проведения 19 ноября местного референдума по отзыву генпримара муниципия Кишинёв Дорина Киртоакэ Центральная избирательная комиссия распорядилась открыть 307 избирательных участков, на пять меньше, чем на последних выборах, передаёт IPN.

Избиратели имеют возможность проверить, за каким избирательным участком они закреплены, на сайте www.verific.cec.md. О том, на каком участке они смогут проголосовать, избирателей оповестят и посредством приглашений, которые они найдут в своих почтовых ящиках.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нём примут участие 33% лиц, включённых в списки избирателей.