9 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
307 избирательных участков откроют в Кишинёве для референдума
09.11.2017

Для проведения 19 ноября местного референдума по отзыву генпримара муниципия Кишинёв Дорина Киртоакэ Центральная избирательная комиссия распорядилась открыть 307 избирательных участков, на пять меньше, чем на последних выборах, передаёт IPN.

Избиратели имеют возможность проверить, за каким избирательным участком они закреплены, на сайте www.verific.cec.md. О том, на каком участке они смогут проголосовать, избирателей оповестят и посредством приглашений, которые они найдут в своих почтовых ящиках.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нём примут участие 33% лиц, включённых в списки избирателей.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.