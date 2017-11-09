Ренато Усатый: Ваня Писатель работает с Плахотнюком, находясь в тюрьме

Ренато Усатый представил неопровержимые доказательства «дружбы» Вани Писателя и Плахотнюка. Лидер «Нашей Партии» опубликовал на своей странице в фэйсбуке пост, доказывающий регулярный выход в интернет Вани Писателя (Ион Друцэ), который сейчас содержится в Пенитенциарном учреждении №13 – в кишинёвском СИЗО. В очередной раз заявления Плахотнюка оказываются ложью, ещё и плохо сфабрикованной. Ваня Писатель может регулярно координировать свои действия с заказчиком попытки убийства Германа Горбунцова – Владом Плахотнюком, о чём неопровержимо свидетельствуют представленные скриншоты.

«Вот, прямое доказательство того, что Ваня Писатель работает с Плахотнюком, находясь в тюрьме. Распространенная телеканалами Плахотнюка версия о том, что появившееся 4 ноября в Фэйсбуке письмо заключенного Вани Писателя с «поздравлением для Ренато Усатого» якобы было передано через жену, является ложью, как и все, что говорит Плахотнюк.

Находящийся в заключении Ваня Писатель имеет постоянный доступ в Фэйсбук. Группой талантливых студентов без особого труда было установлено, что последний вход в аккаунт Вани Писателя в Фэйсбуке был выполнен 4 ноября, в 14:17:52, с устройства Android, подключенного к Wi-Fi сети Orange. Теперь, вы все можете ознакомиться и с местом, откуда был выполнен этот вход в аккаунт Писателя в Фэйсбуке. Месторасположение (широта и долгота) устройства с IP-адресом 188.131.5.34 на момент последнего входа в Фэйсбук-аккаунт ion.druta1 имело следующие координаты – широта: 47,01023312403808, долгота: 28,836540766060352, между улицами А.Матеевича и Измаильской. Если кто не знает, что там находится, уточню - это Пенитенциарное учреждение №13, известное в народе, как СИЗО №13. В тот же день, он еще дважды заходил в Фэйсбук, так же из тюрьмы.

Обратите внимание на представленные в таблице данные: вход на его страницу в Фэйсбуке осуществляется более или менее регулярно с различных IP-адресов.

Думаю, Плахотнюку в ходе своего очередного брифинга для прессы не составит труда рассказать, каким образом заключенный Ваня Писатель регулярно и беспрепятственно пользуется в тюрьме телефоном со свободным доступом в интернет» - написал Ренато Усатый.