ПСРМ подала запрос в КС о законности назначения и.о. примара Кишинева

Депутаты фракции Партии социалистов (ПСРМ) вместе с главой фракции в мунсовете Ионом Чебаном обратились в четверг в Конституционный суд с требованием высказаться относительно назначения Нистором Грозаву и.о примара Сильвию Раду.

Социалист Василе Боля сказал после подачи документов, «с юридической точки зрения, решение и.о примара Грозаву назначить вместо себя другого человека, не законно. И.о примара не может назначать другого человека на свое место. Это противоречит закону», передает actualitati.md

«В законе ясно сказано, что подобные решения может принимать муниципальный совет, но не и.о примара без согласования с мунсоветом», - отметил депутат.

По его словам, в обращении депутатов социалистов сказано, что они требуют от Конституционного суда пересмотреть статью 17 закона 136 «О статусе муниципия Кишинева», который был принят летом прошлого года.

Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Ион Ч ебан сказал, что «и депутаты и советники требуют, чтобы закон не интерпретировался так, как это выгодно кому-то».

Он считает, что решение Нистора Грозаву является незаконным, как с точки зрения местного законодательства, так и зарубежного.

Напоминаем, в понедельник исполняющий обязанности примара Нистор Грозаву назначил на свою должность нового и.о примара Сильвия Раду и по совместительству вице-примара, а также еще одного вице-примара муниципального советника Европейской народной партии Руслана Кодряну.