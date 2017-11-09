Когда в Молдову придет IKEA?

На молдавский рынок все чаще выходят иностранные франчайзинговые компании, чаще всего занятые в сфере ритейла и общественного питания. К самой ожидаемой франшизе стоит отнестисеть шведской производственно-торговой компании ИКЕА, которая остается одной из самых крупных торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. По слухам, компания должны была зайти на рынок еще несколько лет назад, но вскоре поменяла свое решение. Напомним, что сегодня компании принадлежит более 320 магазинов по миру.

"На сегодняшний день, мы не планируем расширять сеть в странах Восточной Европы. В карту интересов компании входит уже несколько лет Украина, но я не беруть назвать точную дату старта продаж в этой стране. Мы основываемся на ежегодных отчетах о регионе. Что касается того, где открывать производство, когда и с кем относиться к конфиденциальной части долгосрочного развития планирования компании. Рассмотрение рынка сейчас или в будущем, будет зависеть от уже имеющихся ресурсов и нашей оценки и постоянного мониторинга различных стран и регионов", - отмечал ранее менеджер по корпоративным коммуникациям Inter IKEA Systems Никлас Бенгтсон.

В связи с тем, что компания все еще не объявила о своем официальном выходе на рынок, в стране существует неофициальные ресселеры, которые завозят различную продукцию компании IKEA из Румынии, Италии, Испании и России. Цена на товары от реселлеров могут быть выше на 15-20%, тем не менее, спрос на такую продукцию в Молдове остается стабильным.

Не верят в приход на молдавский рынок IKEA и экономические эксперты, которые называют это "странными фантазиями молдавского потребителя".

"В ближайшие лет 5 IKEA к нам точно не придет. На моей памяти, это третий или четвертый раз, когда поднимается слух о том, что IKEA возможно зайдет на наш рынок. Я могу сказать, что до этого планы IKEA не заканчивались ничем. Ровно потому, что их требования резко завышены. Поэтому я не верю, и никто из серьёзных экспертов вряд ли поверит в то, что наконец-то IKEA захочет зайти на молдавский рынок. В том числе потому, что те требования к земле, которую они хотят купить, настолько большие, что вряд ли мы сможем им что-то предложить. А на меньшее они не соглашаются. Все слухи о заходе IKEA на наш рынок - это странные фантазии молдавского потребителя", — уверен экономист Олег Чурля.

Actualitati.md напоминает, что несколько лет назад делегация известной шведской группы компаний IKEA находилась в Молдове с двухдневным ознакомительным визитом, однако дальнейших шагов так и не последовало.

Стоит также напомнить, что совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что на молдавский вынок заходит известная немецкая компания Lidl, которая планирует открыть в нашей республике несколько десятков магазинов