Первое, что сделала Сильвия Раду, - премировала 29 сотрудников примэрии, обвиненных в мошенничестве и коррупции

Олег ВОЛКОВ

Плахотнюк и Лянкэ украли у кишиневцев возможность выбирать генерального примара

Советник МСК Александр Одинцов в ходе передачи «Главный вопрос», которая прошла на телеканале НТВ Молдова в среду, 8 ноября, объяснил причину бойкота фракцией социалистов заседания МСК. Его в срочном порядке созвала временно исполняющая обязанности генпримара Сильвиа Раду на второй день после заселения в кабинет Дорина Киртоакэ.

«Во-первых, она незаконно назначена на эту должность, поэтому мы будем приходить только на те заседания, которые будут созываться советом и обсуждать только те жизненно важные для кишиневцев вопросы, которые будут утверждены МСК, - сказал Одинцов. - Во-вторых, Раду могла бы вникнуть в повестку дня, которую ей подсунули. Ее фактически подставили, включив первым вопросом выплату премий в размере трехмесячных окладов всем сотрудникам примэрии. Кого премировать: Гамрецкого, Поятэ, уволенных начальников управлений, арестованных за мошеннические схемы и коррупцию чиновников? Мы отказались ранее голосовать по этому вопросу, требуя исключить из списка 29 чиновников, подозреваемых в коррупции, арестованных за это, а также начальников управлений и их заместителей. Рядовым работникам примэрии с невысокими зарплатами мы готовы выплатить премиальные. Остальные вопросы в повестке дня – распил муниципального имущества, в котором мы отказываемся участвовать, о чем заявляли и ранее».

На заседание пришли только шестеро советников. Раду пафосно заявила, что «в муниципии слишком много проблем, чтобы заниматься политическими или любыми другими шоу»: якобы есть более тысячи заявлений только от физических лиц, которые прошли все внутренние процедуры и должны быть одобрены советом. В итоге заседание было перенесено из-за отсутствия кворума.

Интересно, что не пришли советники от ПСРМ, ЛП и НП. Могут же объединиться, когда хотят!

А вот коммунисты в лице председателя фракции Василия Киртоки поддержали Сильвию Раду. Киртока уверен, что ее назначение будет способствовать развитию столицы.

Коснувшись вопроса о возможных альянсах, «координатор» Влад Плахотнюк заявил, что ПСРМ и ЛП вместе могут все, даже перенести примэрию в Колоницу. Об этом он сказал во вторник после заседания руководства Демпартии: «Обращаюсь к Игорю Додону и к Михаю Гимпу: у вас есть большинство в муниципальном совете, почему же вы не назначите вице-примаров? Вы можете сделать все, даже перенести примэрию в Колоницу или Кондрицу. Почему вы позволяете ДПМ, у которой есть лишь один советник, назначать вам исполняющего обязанности примара и вице-примаров?».

И тут с Плахотнюком нельзя не согласиться! Хотя озвученные им прогнозы о том, что

ситуация в мэрии изменится к лучшему, что будут якобы исправлены ошибки предыдущей администрации и что «партия сделает все возможное для устранения коррупционных схем», - типичный для ДПМ блеф.

Либералы, напротив, предрекают городу апокалипсис. Глава фракции ЛП Ион Чебану написал в соцсети, что считает Раду и других в «повстанческой тройке» самозванцами и узурпаторами воли избирателей»: «Вчера лидер ДПМ Влад Плахотнюк, который (через посредников, потому что у него много работы) дистанционно контролирует Radu & Co, сказал, что ДПМ не интересуется столичной мэрией, но правительство будет интенсивно и плодотворно сотрудничать с новым руководством. Это сообщение, расшифрованное и прочитанное «установленными правилами демократии», означает, что в ближайшем будущем известными методами они соберут бесцветное, безвкусное, но пахучее большинство в муниципальном совете, которое будет служить узурпирующей тройке для розыгрыша «оперы для кишиневцев» по модели Усатого в Бельцах и Шора в Орхее... Много спустя будут преподавать спецкурс о том, как вы можно управлять столицей, не имея мандата…».

Михай Гимпу горестно заявил на брифинге, что «в Молдове больше нет демократии» - видимо, она ушла с Киртоакэ. «Большинство – это всего лишь один человек, - указал Гимпу. - Плахотнюк хочет голосов в Кишиневе. У ДПМ их не было. Он хочет показать, как он силен и умен. Так пусть выйдет на дебаты на ТВ, поговорит со мной о демократии… Пусть выставляет кандидата на местных выборах в Кишиневе. Посмотрим, за кого проголосуют, за Плахотнюка или за Киртоакэ!.. Отмените приказ об аресте и задержании Дорина Киртоакэ и дайте генпримару работать».

Лидер Движения против мафии Серджиу Мокану также заявил в эфире телеканала TVC21, что ради назначения Сильвии Раду исполняющей обязанности примара была упразднена демократия: «Всем показали, что демократические процедуры более ничего не значат. Нет нужды проводить выборы, нет нужды быть избранным, нужно быть приближённым Влада Плахотнюка. Уверяю вас, Сильвия Раду – человек Плахотнюка».

По мнению Мокану, Раду не является ни хорошим управленцем, ни надеждой для Кишинёва, и этим назначением Плахотнюк просто показал, что сделает все, что захочет. Планы «координатора» в отношении Раду таковы: будет объявлено, что она совершила чудеса в примэрии, и в 2019-м, обработав избирателей, ее уже законно изберут генеральным примаром.

В том, что закон больше ничего не значит, пришлось убедиться многим. Советник от Партии социалистов в МСК Александр Одинцов заявил, что нет такого закона, по которому вице-примар, назначенный временным исполняющим обязанности генпримара, находящегося под следствием по уголовному делу и признавшего совершение им ряда нарушений, мог бы назначать вице-примаров и другого временно исполняющего обязанности примара. «Мы считаем, что у кишиневцев украли гарантированное Конституцией демократическое право избирать примара», - резюмировал он.

Поздно! Карты сданы, тузы вытащены из рукавов, игра закончена. Мэрию уже возглавил продвинутый европейский менеджер, в прошлом показавший всем, как можно необоснованно повышать тарифы, подкручивать счетчики, разбавлять российский газ и другими методами обманывать несчастных зависимых потребителей, пользуясь своим монопольным положением и связями в продажной власти. Слово «Феноза» стало ругательным, все, что иностранный инвестор заработал на нещадной эксплуатации молдаван, ушло за границу, а на нашу долю остались нищета, сожаления и обиды.

Такой и только такой мэр нужен Демпартии.