Кишиневские парки и улицы оккупируют бездомные

Марина Тимотин

У входа в подземный переход со стороны рынка у кинотеатра «Flacăra» десять дней сидит бомж, который здесь нашел и стол, и дом.

Работники рынка неоднократно обращались в полицию, правоохранителей приехали, сняли у бездомного отпечатки пальцев и уехали. Дактилоскопия, объяснили они, нужна на случай, если бездомный умрет – тогда труп можно будет легко идентифицировать… Озадаченные продавцы обратились в редакцию нашей газеты с вопросом: что делать? Мы позвонили в претуру сектора Буюкань. Нам ответили, что понятия не имеют, что можно предпринять. А вот в примэрии города дали телефон муниципального фонда социальной поддержки, где нам доброжелательно пообещали, что примут меры. Но прошли сутки, а бомж как сидел, так и сидит.

На встречу с бездомным мы пришли с работниками рынка. Мужчина поначалу хотел запустить в нас бутылкой с водой и грозно потребовал, чтобы мы ушли. Сидел он на матрасе, брошенном на деревянный поддон. Вокруг валялась еда, стоял бумажный стакан недопитого кофе, лежали бутылки из-под водки и пива, а в шапке были видны брошенные прохожими мелкие купюры. Весь этот быт налажен рядом с грязными мусорными баками.

Затем бродяга все же пошел на контакт и представился Сергеем. Завязался разговор, он рассказал о себе. Находится здесь потому, что жить в Кишиневе ему негде, семьи нет. Родители оставили им с братом на двоих четырехкомнатную квартиру, но брат обманным путем ее продал, родного человека сначала переселил в малосемейку на улице Мунчештской, а оттуда отправил в сельский дом в Дубоссарском районе. Пенсии у Сергея нет, хотя говорит, что когда-то работал. Пять лет назад отморозил ноги, началась гангрена, стопы ампутировали.

Продавцы близлежащих киосков рассказали, что бездомный передвигается на руках. Летом он жил в каморке на первом этаже дома, расположенного поблизости. Сергея тогда часто видели на рынке, но на одном месте он никогда не сидел. Сейчас обосновался у подземного перехода, собранную милостыню отдает знакомым, которые покупают водку для совместного распития и закуску.

Прохожие рассказали о другом бомже: он спит под елками в парке на Скулянке на конечной остановке маршрута 5-го троллейбуса. Да что там окраины - даже в центре, в парке кафедрального собора, по утрам на многих скамьях спят люди, по всем приметам бездомные.

Между тем в глазах правительства и кишиневской примэрии главная проблема города – газетные киоски, которые нужно было зачем-то убирать из центральных парков. Для церкви же главное – построить в одном из этих парков помпезное здания для роскошных приемов. Может, если уж есть такие деньги, потратить их на строительство приюта для людей, не по своей вине потерявших человеческий облик? Ведь в существующем муниципальном приюте количество мест ограничено. Впрочем, создается впечатление, что социальную помощь ни государство, ни местные власти, ни церковь не считают своей первостепенной задачей.