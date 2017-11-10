Почему Плахотнюк боится очной ставки с Прокой в Лондоне с использованием полиграфа?

«Наша партия» требует прекратить преследование Ренато Усатого и соблюдать конституционные права граждан

«Наша партия» потребовала немедленно прекратить преследование мэра Бельц Ренато Усатого по делу о попытке убийства «черного банкира» Германа Горбунцова и привлечь к уголовной ответственности руководителей правоохранительных органов за игнорирование обвинений в совершении тяжкого преступления лидером ДПМ.

Вице-председатель «Нашей партии» Илиан Кашу заявил на пресс-конференции, состоявшейся 3 ноября, что олигарх Влад Плахотнюк ведет двойную политическую игру «на национальном уровне, где контролирует буквально все. Прослеживается также и международная политическая игра, в которую вовлечен олигарх».

Кашу подчеркнул, что интервью Виталия Проки свидетельствует о том, что положение Плахотнюка на международной арене оказалось крайне шатким: «После посещения лакеями Плахотнюка Проки в тюрьме он начал интенсивно сотрудничать с румынскими правоохранительными органами. Тут и кроется серьезная проблема GBC - румынских прокуроров не подкупишь».

«Это беспрецедентный скандал, когда не просто депутат, а председатель правящей Демпартии, координатор правящей проевропейской коалиции, человек, который намеревался стать премьер-министром, вице-председатель Социнтерна Влад Плахотнюк обвиняется в том, что заказал убийство, а также в том, что употребляет кокаин», - отметил вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко.

«Правоохранительным органам следовало бы отреагировать и немедленно арестовать Плахотнюка, а также прекратить сфабрикованное уголовное дело против Ренато Усатого, - добавил Кашу. - Помните, как год назад после интервью, которое «черный банкир» Герман Горбунцов дал по скайпу одному блогеру, прокуратура сразу возбудила уголовное дело против мэра Бельц, председателя НП. В случае с Прокой прокуратура назвала его заявления клеветой, которые не собирается расследовать. Мы имеем дело с двойными стандартами и выборочной юстицией»,

Вице-председатель НП Елена Грицко зачитала ряд требований, выдвинутых «Нашей партией» к власти:

* Прекращение уголовного дела против Ренато Усатого.

* Аннулирование мандата на арест Ренато Усатого.

* Привлечение к уголовной ответственности замглавы национального инспектората полиции Георге Кавкалюка, министра МВД Александру Жиздана, руководителя прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николая Киторагэ, его заместителя Виталия Бусуйка и прокурора ЛилианаБакалыма.

* Привлечение к уголовной ответственности судей СерджиуБулару, Николае Корча и АурелиуПостикэ.

«Эта группировка, - заявила Грицко, - сфальсифицировала доказательства в уголовном деле против Усатого. Они арестовывали невиновных людей».

Руководство НП обратилось также к международным структурам с просьбой, чтобы незамедлительно отреагировать на незаконные действия правоохранительных органов. По данным НП, олигарх Плахотнюк не оставляет попыток через своих людей оказать давление наПроку, чтобы заставить его изменить показания. Надо отметить, что показания Виталия Проки о причастности Плахотнюка к попытке убийства Горбунцова уже фигурируют в уголовном деле, возбужденном в Великобритании.

«Следующей жертвой Плахотнюка может оказаться адвокат Чижиченко - важный свидетель преступлений олигарха, - такое мнение высказал лидер НП Ренато Усатый на пресс-конференции по видеосвязи в социальных сетях. - Именно этот адвокат выступил в роли эмиссара и пытался подкупить Виталия Проку, чтобы тот оклеветал Ренато Усатого. После этого интервью есть все основания для немедленного привлечения олигарха Плахотнюка к уголовной ответственности».

По мнению Усатого, Раду Чижиченко завтра-послезавтра могут найти где-то на дне озера. «Ведь он сейчас не просто свидетель, это невероятно опасный свидетель, - заявил оппозиционный политик, считая, что адвокатдопустил серьезную ошибку, встречаясь с Прокой в тюрьме. - Он оставил Проке текст, написанный от руки, который киллер должен был просто переписать. Подлинность почерка докажет любая экспертиза. Более того, все разговоры между Прокой и Чижиченко были записаны компетентными органами Румынии, а это десять часов записи».

По словам политика, адвокат Чижиченко может оказаться не единственной жертвой олигарха: «Завтра-послезавтра они могут избавиться и от Иона Друцэ, известного рецидивиста по кличке Ваня Писатель, подозреваемого в деле о попытке убийства Германа Горбунцова. С ним Плахотнюк знаком около 20 лет, о чем знают практически все полицейские, предприниматели и бандиты в Молдове».

В субботу, 4 ноября, у здания генпрокуратуры состоялся митинг протеста, в котором приняли участие несколько десятков человек – активистов и сторонников «Нашей партии». Собравшиеся требовали привлечения к ответственности председателя Демпартии.

Как заявил в ходе акции Дмитрий Чубашенко, хотя прозвучали обвинения киллера в том, что Плахотнюк является заказчиком убийства Горбунцова в Лондоне, хотя Прока заявил также, что Плахотнюк нюхает кокаин, нет никакой реакции со стороны прокуратуры и полиции: «Плахотнюк, напротив, запустил своих послушных прокуроров, своих блогеров, чтобы они его защищали, а сам молчит. Он должен ответить на это обвинение. Мы требуем расследования. Должно быть возбуждено уголовное дело, как это было по заявлению Горбунцова по скайпу против Ренато Усатого».

Политик призвал Плахотнюка согласиться на предложение Проки пройти очную ставку с использованием полиграфа: «Европейские специалисты определят, кто из них врет. Плахотнюк должен пройти медицинское обследование на предмет употребления наркотиков. Европейские наркологи это могут легко установить». Участники акции поддержали Чубашенко, скандируя «Долой прокуратуру!».

В начале нынешней недели последовала и реакция на обвинения Плахотнюка. На брифинге после еженедельного заседания партии он заявил прессе, что правоохранительные органы займутся теми, кто подготовил интервью с Прокой и продвигал его. Лидер демократов сказал, что политические оппоненты всегда целили в партию в момент, когда она была сильнее всего.

Генпрокурор Эдуард Харунжен в интервью «Ziarul de Gardă» назвал заявления Проки фальшивыми и заверил, что их расследованием прокуратура заниматься не будет.

Адвокаты НП на пресс-конференции, которая состоялась в агентстве Инфотаг в среду, 8 ноября, обвинили правоохранительные органы Молдовы в двойных стандартах и нарушении конституционных прав граждан.

«Для возбуждения уголовного дела против лидера «Нашей партии» Ренато Усатого прокурорам хватило одного интервью, которое Горбунцов дал по скайпу блогеру. Вместе с тем они отказываются реагировать на заявления Проки, считая их клеветой», - заявил адвокат Ренато Усатого Анатол Истрате, отметив двойные стандарты и избирательный характер молдавской юстиции.

Адвокат охарактеризовал как «публичное судилище» пресс-конференцию, которую накануне показа на телеканале Jurnal TV интервью с Прокой провели прокуроры Виталий Бусуйок и Лилиан Бакалым, объявившие Ренато Усатого заказчиком убийства Горбунцова. «Не хватало только судьи, который на месте бы и вынес приговор», - сказал Истрате, отметив нарушение прокурорами конституционного права презумпции невиновности граждан до вынесения судебного решения.

Адвокат НП Ион Черга отметил нежелание румынских и английских правоохранительных органов сотрудничать с молдавскими правоохранительными органами в делах о расследовании убийства и покушения на убийство. Причина - недоверие к нашей юстиции. «Нашим прокурорам, если они хотят, как утверждают, объективного и справедливого расследования, следует передать материалы дела своим коллегам в Бухаресте или в Лондоне», - сказал адвокат, предложив провести в одном из этих городов очную ставку Проки и Плахотнюка с использованием полиграфа.