Европарламент предлагает цели, которые изменят жизнь молдавских граждан к лучшему, мнение

Доклад Европейского парламента, призывающий к углублению сотрудничества и поиску новых путей поддержки стран на восточных границах ЕС, является очень важным сигналом и предлагает те цели, которые изменят к лучшему жизнь молдавских граждан. Об этом заявил вице-председатель парламента Юрие Лянкэ в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

По словам Лянкэ, в докладе европейских парламентариев, касающемся углубления сотрудничества с Молдовой, Грузией и Украиной, указан ряд предложений, таких как присоединение в некоторой перспективе к Европейскому союзу, что является качественно новым шагом, возможность присоединения к Шенгенским соглашениям, которая до сих пор не обсуждалась, отмена тарифов на роуминг, присоединение к общеевропейскому энергетическому пространству, создание инфраструктурных коридоров, которые гораздо лучше связали бы Молдову со всем тем, что называется европейской инфраструктурой. „Я убеждён, что эти предложения, когда мы, как страна, их примем, и когда это же сделает Европейский союз, ознаменуют собой новую веху, очень важную новую страницу в наших отношениях с ЕС. Очень важно иметь цели”, - заявил вице-председатель законодательного собрания.

По его словам, эти цели чрезвычайно важны, они изменят молдавские реалии, изменят к лучшему жизнь граждан, потому что они открывают новые возможности перед экономикой и предпринимателями.

Аналитик Анатол Цэрану считает, что предложения депутатов Европарламента не слишком скоро станут в полной мере ощущаться молдавскими гражданами в их повседневной жизни. Требуется определённое время, чтобы эта программа была реализована и начала приносить плоды. „С точки зрения распространения европейских ценностей это событие имеет очень большое значение”, - говорит аналитик.

В новом докладе Европейского парламента содержится призыв к углублению сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдовой и поиску новых путей поддержки стран, находящихся на восточных рубежах ЕС. Доклад уже был принят Комиссией по иностранным делам и будет утверждён депутатами Европарламента на пленарном заседании в этом месяце.