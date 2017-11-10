Юрие Ушурелу: 2017-й является очень хорошим сельскохозяйственным годом

2017-й, как сельскохозяйственный год, очень хорош, как в смысле качества продукции, её однородности, так и объёма урожая. Такое заявление сделал государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрие Ушурелу в рамках передачи „Moldova în Direct” на общественном телеканале, передаёт IPN.

По словам Ушурелу, основная политика министерства заключается в том, чтобы отслеживать, где и по какой цене продаётся сельхозпродукция. „Сейчас мы находимся в самом разгаре сезона реализации продукции и, если говорить о летне-осенних культурах, которые ещё хранятся в холодильных установках, слишком рано говорить о финансовом результате”, - отметил госсекретарь.

Как рассказал председатель Ассоциации производителей и экспортёров „Moldova Fruct” Виталие Горинчой, апрельский снегопад причинил ущерб части посеянных к тому времени полевых культур. Что касается виноградарства и садоводства, то там, где замёрзли цветы, опыление отсутствовало, и ничего не выросло. „Сельхозпроизводители знали о предстоящей непогоде, и большинство из тех, кто трудится в плодоводческой отрасли, приняли определённые меры для защиты сельхозкультур”, - сообщил Горинчой. Председатель ассоциации говорит, что в случае большинства плодовых культур зафиксированы потери, но в целом урожай будет лучше, чем в прошлом году, как с точки зрения количества, так и в плане качества.

Программный директор аналитического центра „Expert-Grup” Думитру Будянский отметил, что в разные годы объём экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки колеблется. По его словам, в последние годы наблюдается увеличение доли экспорта в группе зерновых и технических культур. „Это не очень хорошо, потому что это культуры с низкой добавленной стоимостью. Стратегия также говорит, что это нехорошо, что мы должны развиваться за счёт сельскохозяйственного бизнеса с высокой добавленной стоимостью. Мы сможем изменить это положение вещей лишь в том случае, если политика финансирования, субсидии и иные программы развития в сельском хозяйстве будут направлены на изменение этой сельскохозяйственной структуры, что также поможет фермерским доходам”, - сказал Думитру Будянский.