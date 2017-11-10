Что думают политики, активисты и аналитики по поводу бойкота референдума против Киртоакэ

Бойкот референдума об отставке генпримара муниципия Кишинёв Дорина Киртоакэ по-разному воспринимается аналитиками, гражданскими активистами и представителями различных партий. В то время как одни называют бойкот целесообразным, другие считают его странным. Заявления прозвучали в ходе передачи „Politica” на телеканале TV8, передаёт IPN.

Председатель Кишинёвской территориальной организации Партии действия и солидарности Владимир Боля говорит, что решение партии не участвовать в референдуме не следует рассматривать как поддержку Дорина Киртоакэ. „Оно не призвано поддержать Киртоакэ, оно направлено против референдума, против игры, которую ведут Партия социалистов и Демократическая партия”, - сказал представитель ПДС.

Аналитик Виктор Чобану считает странной солидарность всех тех политических сил, которые выступили за бойкот референдума. „Думаю, что всё произошедшее за последние десять лет в Кишинёве было монументальным фиаско и, если взять все комментарии из всей прессы, со всех телеканалов и из всех социальных сетей, сделанные к моменту ареста Дорина Киртоакэ, то я думаю, все были единодушны в том, что это примар некомпетентен”, - отметил Виктор Чобану.

Гражданский активист Валериу Паша считает, что бойкот референдума против Киртоакэ означает одобрение искусственного сценария, отвечающего интересам одного-единственного человека – лидера ДПМ Влада Плахотнюка, который, по словам активиста, установил свой контроль над примэрией Кишинёва путём устранения Дорина Киртоакэ. „Этот референдум уже не имеет ничего общего с отставкой Дорина Киртоакэ. Он не вернётся в примэрию и не будет осуждён, потому что он полезен Демократической партии именно в его нынешнем статусе приостановленного в должности примара”, - пояснил активист.

Аналитик Корнелиу Чуря считает, что ПДС ничего не теряет, бойкотируя референдум. „По крайней мере, ПДС не поддержала инициативу, продвигаемую её противниками”, - утверждает комментатор. По его словам, в молдавской политике геополитические принципы невозможно исключить из уравнения.