Киртоакэ обещает биться за пост до последнего вздоха: Им осталось пустить мне пулю в голову

Отстраненный от должности примар столицы не намерен подавать в отставку. Дорин Киртоакэ называет происходящее вокруг него издевательством и возмущен тем, что Сильвия Раду заняла его кабинет.

Сегодня суд провел очередное заседание по делу отстраненного градоначальника. Дорин Киртоакэ, общаясь с журналистами, явно был не в своей тарелке, отмечает protv.md.

"Что касается Сильвии Раду, или, если быть точнее, Сильвии Рейдер, которая попала в кабинет примарии. Туда никто не может войти, кроме человека, избранного гражданами. Я этого не ожидал, это абсурд", - возмущался примар.

Киртоакэ заявил, что будет "биться до последнего вздоха". "Осталось только пустить мне пулю в голову, все остальное уже было: и издевательства, и арест", - сказал он.

Дорин Киртоакэ помещен под домашний арест пять месяцев назад. Он является фигурантом дела о платных парковках и обвиняется в извлечении выгоды из влияния, а также в пассивной коррупции. 19 ноября пройдет референдум по вопросу об отставке кишиневского градоначальника. Плебисцит инициирован Партией социалистов.