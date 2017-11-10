Представитель МИД РФ о Молдове: Надеемся, что нынешний непростой этап в развитии этой страны будет преодолен

Россия настроена на долгосрочное развитие дружеских отношений с нейтральной Молдовой, опирающиеся на давние исторические связи между нашими народами. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, отвечая на вопрос Людмилы Бельченковой, ведущей программы «Полюс» телеканала Accent TV.

В ответ на просьбу прокомментировать развитие российско-молдавских отношений за год, прошедший с момента избрания Игоря Додона на пост главы государства, Захарова отметила, что молдавский президент «предпринял целый ряд конкретных шагов по налаживанию сотрудничества Молдавии с Россией, ЕАЭС, а также в рамках СНГ. В текущем году состоялось шесть встреч президента России с президентом Республики Молдова».

Достигнутые главами государств договоренности положительно повлияли на торговый обмен. В частности, значительно вырос экспорт молдавских товаров на российский рынок. Кроме того, был решен ряд проблем, с которыми сталкивались молдавские трудовые мигранты в России.

Мария Захарова, однако, отметила, что открывшиеся возможности не используется в полной мере из-за внутриполитических проблем.

«К сожалению, сложившееся на сегодняшний день в Молдавии внутриполитическое противостояние между ветвями власти не позволяет в полной мере реализовать инициативы президента республики, более широко раскрыть потенциал российско-молдавского сотрудничества», - заявила представитель МИД РФ.

Она отметила, что правительство и парламентское большинство стремятся ограничить полномочия молдавского президента, а также предпринимают антироссийские шаги.

«Тем не менее, российская сторона настроена на долгосрочное развитие дружеских, партнерских отношений с нейтральной Молдавией, опирающиеся на давние исторические связи между нашими народами. Надеемся, что нынешний непростой этап в развитии этой страны будет преодолен», - сказала Мария Захарова.