10 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Что происходит со зданием Генпрокуратуры Молдовы
10.11.2017

Генеральная прокуратура Молдовы переедет в новое здание. Это следует из проекта решения, разработанного министерством юстиции республики. 

Генпрокуратура тоже будет находиться в центре Кишинева, но не на улице митрополита Бэнулеску-Бодони, 26, а на бульваре Штефана чел Маре, 73.

Проект предполагает бесплатную передачу этого здания в ведомство Генпрокуратуры. Ранее оно находилось при генеральной дирекции по администрированию зданий правительства Республики Молдова.

В здании, расползающемся на бульваре Штефана чел Маре, 73, расположатся Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратуры, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (центральный офис) и прокуратура муниципия Кишинева (главный офис). Таким образом, все эти структуры будут находиться в одном блоке. Персонал, который переедет по новому адресу, состоит из прокуроров, консультантов, инспекторов, офицеров специальной прокуратуры, специалистов, технического и вспомогательного персонала — всего 338 рабочих единиц.

На данный момент в этом здании располагается суд столичного сектора Центр, который "пропишется" по адресу бульвар Штефана чел Маре, 162.


 
Количество просмотров:
137
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.