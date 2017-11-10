Вопрос ребром: почему в Молдове некоторые медуслуги обходятся дорого

Разница во взимаемой плате в частной клинике и государственной за медицинское обследование может достигать в некоторых случаях 20-30 леев. А если процедура предполагает использование новых аппаратов, то тогда ценовой разрыв будет еще больше — 100-200 леев и выше.

Почему разница настолько велика и насколько оправданы эти сборы? На все эти вопросы в беседе с корреспондентом sputnik.md ответил директор Центра политики и исследований в области здравоохранения Геннадий Цуркану.

"Думаю, что в это повышение цен не должны учитываться затраты, которые были направлены на покупку медоборудования для прохождения тех или иных процедур и медицинских вмешательств", — сказал собеседник.

По его словам, было высказано о том, чтобы цены пересмотрели и из них исключили эти затраты, потому что именно за счет них, как считает эксперт, увеличились некоторые тарифы, связанные с дорогим оборудованием.