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Дорин Киртоакэ освобожден из-под домашнего ареста
10.11.2017

Дорина Киртоакэ перевели под судебный контроль. Столичный суд Буюкан не принял запрос прокуроров о продлении домашнего ареста.

Дорин Киртоакэ остался недоволен даже таким решением судей.

"Что-то тут не так. Слишком поздно они приняли такое решение. Если говорить о референдуме и в целом об этом деле, это похоже на пускание пыли в глаза. Наверное, сейчас на меня начнут давить по поводу отставки и говорить, что я якобы продался Плахотнюку, и что все это подстроили. Опасаюсь, что после сегодняшнего освобождения меня и дальше будут пытаться унижать и издеваться", - сказал отстраненный мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Прокурор решение суда комментировать не стал. 

"Предстоит изучить мотивационную часть. После решу, подавать ли апелляцию", - заявила прокурор Виктория Фуртунэ.

Заседание суда прошло в отсутствии адвокатов, которые в инстанцию не явились. Поэтому отстраненному мэру предоставили государственного защитника.

Дорина Киртоакэ задержали в конце мая. Он - обвиняемый по делу о платных парковках.


 
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