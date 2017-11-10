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Спорт
Албот потерпел поражение на турнире в Японии
10.11.2017

Раду Албот остановился в одной восьмой финала турнира Челленджер, который проходит в Кобе (Япония). Он проиграл представителю хозяев, Йосуке Ватануки, передает IPN.

Албот, 86 место в мире, выиграл первый сет, 7-5, но в следующих двух уступил 19-летнему японцу. Ватануки, 355 место ATP, проиграл только в двух геймах, со счетом 2-6, 0-6.

Раду Албот, которому 27 лет, выиграл шесть турниров серии Челленджер. Он единственный молдавский теннисист, который выступал в главной таблице всех четырех турниров Большого шлема.


 
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