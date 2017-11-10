В Кишиневе будет открыт Центр румынского гражданства

Председатель комиссии по делам румынских общин за пределами страны Константин Кодряну объявил о решении создать в Кишиневе Центр румынского гражданства.

Беседы о Центре гражданства Румынии проводились с представителями румынской ассоциативной среды в Республике Молдова, особенно с представителями организаций-учредителей Блока национального единства, передает tv8.md.

Идея создания Центра румынского гражданства была озвучена на семинаре "Закон о гражданстве Румынии, потребности в корректировке", который был организован в Кишиневе летом этого года и был задуман как лаборатория идей, ориентированных на румынское общество в стране и за рубежом.

Центр румынского гражданства будет работать в помещении постоянного офиса депутата Константина Кодряну, который находится на улице 31 августа 1989 года, 98, Кишинев, MD-2004 (здание Союза писателей Молдовы). Центр будет открыт по вторникам, средам и четвергам каждой недели.

"Румынское гражданство является фундаментальным правом бессарабских румын. С помощью этого Центра румынского гражданства мы хотим оказать квалифицированную помощь всем тем, кто в ней нуждается при подготовке документов на восстановление румынского гражданства. Мы решили создать этот Центр после обсуждений с румынами из разных местностей Бессарабии и представителями гражданского общества. Я убежден, что наш Центр в Кишиневе существенно улучшит процесс восстановления бессарабцев в естественных правах румынских граждан, правах, которых бессарабцы были оскорбительно лишены, не отказываясь от них", отметил депутата Константин Кодряну в Кишиневе.