Воронин предположил, что Канду может возглавить Демпартию

Председатель ПКРМ Владимир Воронин предположил, что спикер Андриан Канду может возглавить Демократическую партию (ДПМ). Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в ходе полемики со спикером на заседании парламента в пятницу.

На предложение Канду оказать фракции ПКРМ помощь со стороны юридического департамента парламента, Воронин заявил, что "юридический департамент парламента пишет редкие глупости".

"Например, на наши возражения, чтобы спикер не выступал от имени всего парламента, ваши юристы дали какие-то разъяснения. А тут нечего разъяснять - председатель парламента может высказывать свою личную точку зрения, но не говорить от имени парламента", - сказал Воронин.

В ответ Канду отослал лидера коммунистов к регламенту парламента, который гласит, что "председатель парламента представляет парламент в стране и за рубежом".

"Если вы хотите такого спикера, чтобы он молчал и выполнял волю одной фракции, можете инициировать его отставку. Это все, что я вам могу посоветовать", - сказал Канду.

Лидер коммунистов заявил, что они не намерены добиваться отставки спикера.

"Мы не добиваемся отставки. Председатель парламента справляется со своими обязанностями. Мы сотрудничаем. Возможно, вскоре он станет председателем ДПМ. И тогда мы как коллеги будем сотрудничать еще лучше", - сказал Воронин.

Канду не стал опровергать или подтверждать эти слухи. "Я содрогнулся, как услышал, что г-н Воронин прочит мне руководство ДПМ. Подумал, что мне хотят предложить возглавить ПКРМ. Отлегло", - отшутился он.

В кулуарах парламента говорят о том, что в конце года Канду может заменить Влада Плахотнюка, который возглавил ДПМ ровно год назад. Это может быть сделано для того, чтобы в 2018 году отрицательный имидж Плахотнюка не сказывался на рейтинге ДПМ в ходе кампании по выборам в парламент.