Шор нанял британского адвоката, чтобы тот доказал его невиновность в краже миллиарда

Британский адвокат Джеймс Рамсден, назначенный на должность юрисконсульта королевы, был нанят бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором для расследования кражи миллиарда из Республики Молдова.

Об этом сообщает thetimes.co.uk, уточнив, что Илан Шор хочет, чтобы была доказана его невиновность, передает NOI.md.

Цитируемый источник называет кражу денег из молдавских банков одним из самых крупных мошенничеств в мире, поскольку выведенная сумма составляет около 500 миллионов фунтов стерлингов.

Украденная сумма, согласно источнику, эквивалентна 8% ВВП бывшей советской республики (Молдовы), а Джеймс Рамсден будет расследовать версию, что деньги были спрятаны в Великобритании.

Источник также отмечает, что, несмотря на многочисленные аресты, ни одного бана из украденных денег не было возвращено.

Илана Шора приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в получении обманом 5 млрд леев у BEM с 4 по 25 ноября 2014 года. Согласно отчету Kroll, эти деньги он отмыл через десятки офшорных компаний.

После вынесения приговора Шора освободили из-под ареста до тех пор, пока суд следующей инстанции не вынесет вердикт. Адвокаты не признавшего свою вину Шора обжаловали приговор, вынесенный Апелляционной палатой Кишинева.