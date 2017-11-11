Платон: В случае смены власти акции "Victoriabank" будут конфискованы, а участников сделок с ними привлекут к уголовной ответственности

В случае смены власти в Молдове акции Victoriabank-а будут конфискованы в пользу государства, а участников сделок с ними привлекут к уголовной ответственности либо за кражу, либо за отмывание криминальных денег, - считает Вячеслав Платон, осужденный на 18 лет лишения свободы за вывод из Banca de Economii около 800 млн. леев.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на его письмо председателю правления Banca Transilvania Хории Чорчиле, существует много рисков в том, что румынский банк хочет купить у Insidown LTD 39,2% акций Victoriabank-а в Молдове.

"Проблема в том, что этот пакет куплен Insidown в 2014 году на деньги, которые украдены у Banca de Economii, а реальными бенефициарами компании являются Владимир Плахотнюк и Илан Шор", - пишет Платон.

В его письме говорится, что "президент Национального банка Молдовы знает об этом, но, будучи активным членом этой преступной группы, скрывает информацию о реальном происхождении денег".

"Я вас предупреждаю, так как не могу позволить людям, которые положили свою жизнь в построение огромного банка, быть вовлеченными преступниками в грязный бизнес", - заключил Платон.

Вячеслав Платон избирался депутатом парламента РМ в 2009-2010 гг. по спискам Альянса "Moldova Noastră". На протяжении многих лет его обвиняли в участии в различных сомнительных схемах. 20 апреля 2017 г. он был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег в крупных размерах. Неофициально его считают собственником больших активов в банках и страховых компаниях Молдовы.