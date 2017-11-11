11 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Киртоакэ обвинил ПСРМ в публикации личных снимков
11.11.2017

Дорин Киртоакэ, освобожденный сегодня из под домашнего ареста, обвинил ПСРМ в том, что она стоит за публикацией его личных снимков и видео.

Ранее муниципальный советник от партии социалистов Ион Чебан заявил, что освобождение Киртоакэ от домашнего ареста является частью сценария между ЛП и ДПМ.

Киртоакэ же, в своем посте на facebook.com написал, что подобные заявления свидетельствуют о том, что ПСРМ "слила" в прессу компроментирующие его снимки и видеозаписи.

"Вы хотели провести этот референдум в течение многих лет, и вы его организовали. В течение многих лет вы готовили эти провокации и фальшивки, которые использовали не только в Интернете, но и в своих газетах, особенно перед референдумом", - пишет Киртоакэ.

 


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.