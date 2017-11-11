Киртоакэ обвинил ПСРМ в публикации личных снимков

Дорин Киртоакэ, освобожденный сегодня из под домашнего ареста, обвинил ПСРМ в том, что она стоит за публикацией его личных снимков и видео.

Ранее муниципальный советник от партии социалистов Ион Чебан заявил, что освобождение Киртоакэ от домашнего ареста является частью сценария между ЛП и ДПМ.

Киртоакэ же, в своем посте на facebook.com написал, что подобные заявления свидетельствуют о том, что ПСРМ "слила" в прессу компроментирующие его снимки и видеозаписи.

"Вы хотели провести этот референдум в течение многих лет, и вы его организовали. В течение многих лет вы готовили эти провокации и фальшивки, которые использовали не только в Интернете, но и в своих газетах, особенно перед референдумом", - пишет Киртоакэ.