Судьи получат единый мандат и ограниченный иммунитет

Виктор Суружиу

На этой неделе правительство утвердило новый законопроект о внесении поправок в Конституцию в части регулирования кадровых механизмов в судебной системе.

Эксперты опасаются, что предлагаемые нововведения приведут к росту негативных тенденций в секторе юстиции, который, согласно последним исследованиям, продолжает оставаться наиболее коррумпированным в Молдове. Кроме того, президентура может лишиться очередного рычага, который позволял отсеивать судей с сомнительной репутацией, не продлевая срок их полномочий.

Новые правила для ВСМ

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию и законодательство о судебной системе был представлен на этой неделе министерством юстиции и получил одобрение со стороны правительства. До того, как передать поправки на рассмотрение парламента, кабмин должен запросить заключение Конституционного суда. Для утверждения законопроекта его должно поддержать квалифицированное конституционное большинство в парламенте – не менее 67 депутатов.

В минюсте разработку поправок объясняют намерением повысить уровень независимости судебной системы и органа самоуправления судей, каковым является Высший совет магистратуры (ВСМ). Авторы законопроекта говорят о необходимости уменьшить влияние политических факторов на порядок назначения судей. По их словам, речь идет об обязательствах, принятых на себя молдавскими властями в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Документ оговаривает новые правила формирования ВСМ. Члены Совета будут избираться или назначаться на шестилетний срок без возможности занимать этот пост два срока подряд. Членство в Совете потеряют министр юстиции и генеральный прокурор. По информации NOI.md, минюст лоббировал сохранение за главой ведомства кресла в ВСМ. Однако первый вариант законопроекта, учитывающий этот момент, не нашел достаточной поддержки из-за «конфликта интересов», который создает пребывание министра в Высшем совете магистратуры.

Сегодня в Конституции предусмотрено, что в ВСМ входят судьи и штатные преподаватели, избранные на четырехлетний срок, а по праву в состав совета включены председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции и генеральный прокурор. Предлагается новая формулировка, согласно которой в ВСМ состоят служители Фемиды, избранные общим собранием судей и представляющие все уровни судебных инстанций, а также представители гражданского общества, имеющие опыт в области права.

Минюст предлагает урегулировать в Конституции вопросы финансирования ВСМ. Этот орган сможет представлять парламенту предложения по бюджету для судебной системы страны. Если сегодня статус таких консультаций со стороны ВСМ оставлен на усмотрение законодательного органа, то после внесения поправок в Конституцию согласование по вопросам выделения средств судебным инстанциям станет обязательным.

Законопроект предполагает ограничение общей неприкосновенности представителей судейского корпуса. Вводится новый термин – «функциональный иммунитет». Предлагается, чтобы у судей был только иммунитет, связанный с отправлением правосудия, и в случае совершения преступлений они могли быть привлечены к уголовной ответственности. Пассивная коррупция, извлечение выгоды из влияния, злоупотребление служебным положением, взяточничество и другие подобные преступления окажутся за рамками судейского иммунитета. Ранее в Конституции не было понятия «функциональный иммунитет», однако авторы законопроекта не уточняют, придется ли в этой связи менять и другие законодательные акты.

Кроме того, согласно предложению минюста, «продвижение и перевод судей может осуществляться только с их согласия». Эксперты подвергли сомнению эту инициативу, ссылаясь на наличие множества вакансий, в особенности в районных судах первой инстанции. Большинство судей, вне зависимости от своего места жительства, стремятся работать в столице или крупных городах, что приводит к кадровому дефициту в отдельных судах.

Единый мандат для каждого судьи

Большего всего вопросов вызвала инициатива минюста об изменении подхода к назначению служителей Фемиды и продлению их мандата. В настоящее время судьи на первом этапе назначаются на пятилетний срок. Срок их полномочий продлевается до предельного (пенсионного) возраста только в том случае, если они не допускают нарушений и компрометирующих поступков. И в первом, и во втором случае кадровое решение оформляется указом президента по предложению ВСМ. При этом глава государства вправе поставить вопрос о компетентности и неподкупности судьи, изложив свои аргументы и вернув его досье в ВСМ для повторного рассмотрения.

Законопроект предусматривает, что судьи сразу станут получать единый мандат, действительный до достижения ими предельного возраста пребывания в должности, который сегодня составляет 65 лет. Иными словами, у судей будет один срок полномочий – с момента первого назначения на должность и до выхода на пенсию. Президентура в дальнейшем будет исключена из процесса принятия решений, связанных с карьерой служителя Фемиды. Отстранение его от должности в случае некачественной работы или совершения компрометирующих деяний останется в зоне ответственности ВСМ.

В Конституцию предлагается включить положение о том, что «президент может только один раз отклонить предложенного ВСМ кандидата». Ранее в Основном законе это ограничение прописано не было. Более того, рассматривается вариант, чтобы полностью передать право утверждения в должности руководителей судов Высшему совету магистратуры. Сегодня, согласно Конституции, председатели и вице-председатели судебных инстанций назначаются на четырехлетний срок президентом по представлению ВСМ.

Также минюст предлагает ввести новую процедуру для кадровых решений в Высшей судебной палате. Законопроект исключает из Конституции положения о назначении парламентом членов этой инстанции и пункт об их четырехлетнем мандате. Процедура их назначения станет такой же, как и в случае других судебных инстанций страны.

Ранее министр юстиции Владимир Чеботарь заявил, что со следующего года особую роль в процессе отбора судей будет играть Национальный институт юстиции. По его словам, в судебную систему попадут только успешные выпускники этого учреждения, которые продемонстрируют высокие показатели во время обучения. Обладатели самых лучших результатов смогут самостоятельно выбрать должность и место, где они желают работать. Однако законопроект о децентрализации права принятия решений о назначении судей до сих пор не был опубликован и вынесен на обсуждение.

«Пальма первенства» по коррупции

Эксперты полагают, что усиление роли ВСМ и изменение подхода к кадровым решениям в нынешних условиях вряд ли себя оправдает и может привести к росту коррупционных действий со стороны служителей Фемиды. По их мнению, сегодня ВСМ не достаточно независим от политического влияния и других факторов, чтобы быть гарантом независимости судей.

Если поправки в Конституцию будут приняты, то под их действие попадет новый состав ВСМ из числа судей, избранный 20 октября. Конкурс, организованный для претендентов, изначально сопровождался скандалами. Список кандидатов в ВСМ был обнародован 5 октября, почти через месяц после окончания срока подачи заявок, но резюме и программы конкурентов не были опубликованы. Избрание нового состава ВСМ сопровождалось острой критикой со стороны некоторых судей, а также обсуждением идеи инициировать общественный протест.

В результате в ВСМ вошли Петр Морару (Высшая судебная палата), Виктор Мику (Высшая судебная палата), Нина Чернат (Апелляционная палата Кишинева), Александр Георгиеш (Апелляционная палата Бельц), Анатолий Галбен и Дорел Мустяцэ (Кишиневский суд). В качестве замещающих членов ВСМ были избраны Луиза Гафтон (Высшая судебная палата) и Анатолий Пахапол (Апелляционная палата Кишинева).

Почти каждый из них неоднократно фигурировал в скандальных историях, что, по мнению экспертов, ставит под сомнение их честность, беспристрастность и профессионализм. Среди озвученных ранее претензий к членам ВСМ – невнесение в декларации движимого и недвижимого имущества, банковских счетов и доходов, участие в сомнительных коммерческих проектах, вынесение ряда спорных решений в интересах определенных лиц, а также ряда вердиктов, из-за которых молдавское правительство было осуждено в Европейском суде по правам человека.

«Прежний состав ВСМ разделывался с неугодными коллегами, а сейчас хочет разделаться со всей системой. Независимо от результатов голосования, я попытаюсь инициировать публичный протест против давления. Нужно убедить общество и партнеров по развитию, насколько система контролируема. Политики молчат, СМИ молчат. Только мы, если захотим, можем изменить ситуацию», - заявил один из кандидатов на должность члена ВСМ, судья столичного сектора Ботаника Георгий Балан, выступая 20 октября на общем собрании судей.

Бывшая судья Высшей судебной палаты Татьяна Рэдукану не верит, что после формирования нового состава ВСМ в этом учреждении что-то изменится. По ее словам, процедура организации и проведения конкурса, а также отсутствие достаточной транспарентности говорят о высокой вероятности того, что что-то скрывается. «Чтобы не было подозрений, все должно быть прозрачно», - полагает экс-судья.

Исполнительный директор Центра юридических ресурсов Влад Грибинча отмечает, что сегодня остается за кадром, почему происходит назначение или продвижение по службе того или иного судьи. «Отсюда вывод: если кто-то в ВСМ к тебе расположен – ты продвинешься по служебной лестнице. В противном случае этого не произойдет. Когда есть правила игры, они должны быть известны с самого начала», - говорит он.

Эксперт в области борьбы с коррупцией Юлиан Русу напоминает, что только по делу об отмывании более $20 млрд., выведенных из России по решениям молдавских судов, к уголовной ответственности привлечены более 15 судей. «Кроме того, существует феномен избирательной юстиции, когда более влиятельные партии «продавливают» в судах решения против своих оппонентов или лиц, мешающих им», - отмечает он. По его словам, если в 2015 г., исходя из опросов общественного мнения, в Молдове намечался слабый рост доверия граждан к судам, то тенденция последних двух лет демонстрирует спад доверия к юстиции.

В ноябре Высшая судебная палата обнародовала результаты исследования, основанного на статистике по делам о коррупции. Из него следует, что на протяжении последнего года юстиция и органы внутренних дел остаются наиболее коррумпированными сферами. Из общего числа уголовных дел большинство касается фактов извлечения выгоды из влияния, пассивной и активной коррупции, злоупотребления властью или служебным положением. Авторы исследования отмечают, что суды первой инстанции и апелляционные палаты выносят слишком мягкие приговоры для характера и степени ущерба, нанесенного коррупционными преступлениями.