Чебан: Ситуация вокруг Киртоакэ создана по сценарию ДПМ и ЛП

Ситуация вокруг примара Кишинева Дорина Киртоакэ создана по сценарию Демократической (ДПМ) и Либеральной партии (ЛП), - считает муниципальный советник от Партии социалистов Ион Чебан.

Как передает "ИНФОТАГ", комментируя освобождение Киртоакэ из-под домашнего ареста в пятницу, Чебан сообщил, что "ПСРМ предупреждала о том, что дело примара - это спектакль с первого дня его ареста".

"Теперь он находится на свободе, как и другие представители либералов, которые занимались коррупцией в примэрии столицы, хотя заслуживает тюремный срок", - считает он.

По словам Чебана, "частью этого сценария является и назначение Сильвии Раду на должность и.о. примара, что является вопиющим нарушением закона"

"Киртоакэ никогда не окажется в тюрьме. Единственный выход для жителей города - референдум. Только в случае его успеха можно рассчитывать на изменение катастрофической ситуации в столице. Если же нет, то примэрией так или иначе будет управлять Плахотнюк либо через Киртоакэ, либо через Раду", - отметил Чебан.

Дорин Киртоакэ задержан 25 мая по обвинению в коррупции по делу о платных парковках. Вместе с ним под следствием оказалось 10 человек, включая ряд предпринимателей, вице-примара (назначенного по квоте ЛП) Нистора Грозаву и главу управления общественного транспорта Игоря Гамрецкого.

После нескольких месяцев, проведенных под домашним арестом, Киртоакэ в соответствии с решением суда от 10 ноября переведен под судебный контроль. На 19 ноября назначен референдум о доверии примару Киртоакэ, инициированный Партией социалистов.