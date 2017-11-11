Противоречивые мнения в связи с освобождением Дорина Киртоакэ

Дорин Киртоакэ был освобожден из-под домашнего ареста и подвергнут судебному контролю с тем, чтобы назначенный на 19 ноября референдум по его отправлению в отставку потерпел неудачу. Такое мнение было высказано на передаче „Главный вопрос” телеканала НТВ в Молдове, передает IPN.

Политолог Борис Шаповалов считает, что освобождение примара - очень хитрая комбинация. „Почему это было сделано? Все очень просто - это было сделано для провала референдума, инициированного ПСРМ, чтобы избиратели не пошли на референдум, чтобы электорат был запутан и не знал, что делать”, сказал политолог. По его мнению, Дорин Киртоакэ был освобожден, чтобы он мог участвовать в качестве гостя на различных передачах и смог проводить агитацию в муниципии.

Юрист Павел Мидриган считает, что Дорин Киртоакэ не обрадовался, что он был освобожден из-под домашнего ареста именно в этот момент, за неделю до референдума. По словам юриста, то, что Дорин Киртоакэ оказался на свободе, является минусом для его противников, прежде всего для Партии социалистов, так как они станут еще более разъяренными.

Политический обозреватель Ион Тэбырцэ считает, что ситуация, сложившаяся в муниципии Кишиневе, устраивает Демократическую партию, так как с официальной точки зрения Дорин Киртоакэ не ушел, но де-факто - он больше не находится у руководства примэрии. „Теперь Дорин Киртоакэ выглядит как раненый зверь, и я думаю, что он защитится. Вероятно, на следующей неделе мы узнаем, как он это будет делать, и если у него еще есть силы для этого”, сказал Ион Тэбырцэ.

Отстраненный от своей должности примар Дорин Киртоакэ был освобожден из-под домашнего ареста и подвергнут судебному контролю. Решение было принято в пятницу, 10 ноября, судом муниципия Кишинева. Дорин Киртоакэ не имеет права покидать город и должен сообщать о любых изменениях своего места жительства. Ему не разрешается посещать рабочее место или места, где находятся проходящие по делу лица. Точно так же он должен явиться в суд по любому требованию.