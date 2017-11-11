ПКРМ не смогла зарегистрировать проект об отставке судей Конституционного суда

Требование коммунистов об отставке судей Конституционного суда не имеет юридической силы. Так оппозиции ответили и в парламенте, и в самом КС. Нужное число подписей проект резолюции собрал, но зарегистрировать его не смогли. Тем не менее, вопрос вызвал горячие споры.

"На наш призыв подписать резолюцию ответили депутаты фракции ПСРМ, так что подписей под этой инициативой - больше необходимого минимума. Мы подаем резолюцию согласно регламенту и ждём ее обсуждения", - заявила председатель фракции ПКРМ Инна Шупак.

Спикер посоветовал авторам инициативы проконсультироваться с юристами.

"Если фракции Партии коммунистов нужна консультация, то юридический департамент парламента может с этим помочь", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

"Вы узурпируете власть в парламенте, когда принимаете решение самостоятельно, даже не рассмотрев проект", - сказала председатель фракции ПКРМ Инна Шупак.

"Иногда очень тяжело аргументировать, извините за выражение, юридические глупости. Слишком тяжело", - ответил председатель парламента Андриан Канду.

В Конституционном суде требование оппозиции назвали политическим шоу, подчеркнув, что парламент вправе выдвигать вотум недоверия только членам кабмина.

"Парламентская резолюция о вотуме недоверия - это инструмент, который нельзя использовать против судей Конституционного суда. В данном случае это просто инструмент пиара", - сказала по телефону секретарь Конституционного суда Родика Секриеру.

Между тем, споры в парламенте продолжались.

"Вы, господин Канду, не можете делать заявления в качестве председателя парламента, пока решение не принято, пока нет постановления или закона", - заявил депутат ПКРМ Владимир Воронин.

"Если вы хотите молчаливого председателя парламента, который бы подчинялся какой-то фракции или депутату, вы можете требовать моей отставки. Юридические инструменты для этого у вас есть", - парировал Андриан Канду.

"Мы не хотим вашей отставки, вы хорошо подготовлены, выполняете свои обязанности, следуя закону. Я слышал новости, что вы можете стать моим коллегой и возглавить Демократическую партию. А мы будем дальше руководить нашими партиями", - сказал Владимир Воронин.

"Я испугался, когда вы сказали о коллеге. Подумал, что это приглашение руководить Партией коммунистов. Но я благодарю вас за доверие", - заявил Андриан Канду.