Пушкаш: Я сейчас занят больше, чем в бытность председателем КС

Он участвовал в разработке Основного закона государств и в течение шести лет возглавлял одно из ключевых учреждений.

Это Виктор Пушкаш, председатель Конституционного суда в период 2001-2007 годов, член учреждения до 2013 года, бывший председатель Высшей судебной палаты (1995-2001), который в настоящее время наставляет тех, кто делает первые шаги в области юриспруденции, отмечает Noi.md.

После завершения деятельности в КС судья нашел себя в научных кругах, став наставником для сотен амбициозных молодых людей, и в этой работе он ежедневно сталкивается с новыми вызовами. В течение ряда лет Виктор Пушкаш преподает в Университете европейских исследований и Институте международных отношений несколько дисциплин: конституционное право, проблемы конституционной юрисдикции в Республике Молдовы, правоохранительные органы.

«Я ушел из КС в феврале 2013 года и продолжил преподавательскую работу. Теперь могу сказать, что я занят больше, чем когда был в должности председателя и судьи Конституционного суда – мне нужно соответствовать определенному уровню, чтобы предстать перед студентами и мастерантами. В опросах, проведенных администрацией учреждения, указано, что мои лекции – интересные. Я буду заниматься преподаванием, думаю, еще в этом году, вскоре мне исполнится 75 лет. Я хочу, чтобы мои ученики обошли меня знаниями, доказали, что они знают больше», – говорит Виктор Пушкаш.

Судья убежден, что юриспруденция имеет будущее в Молдове благодаря талантливым молодым людям, которые посещают его занятия. Пушкаш не сомневается, многие из его учеников – потенциальные министры, юристы, магистраты. «У нас есть хорошие студенты. Я горжусь теми студенты, которые уже защитили дипломы на десятки, они очень хорошо подготовлены и, думаю, они станут хорошими специалистами, обязательно и в министерствах. Я бы посоветовал им больше мужества, потому что в любом случае они получат в жизни то, что заслуживают», – отметил Виктор Пушкаш.

Он признался, что у него нет сожалений, связанных с периодом работы Конституционном суде. Однако Пушкаш с горечью говорит о работе нынешнего состава КС.

«Я чувствовал себя исполненным в период с 2001 до 2013 года, когда работал в Конституционном суде. КС находился в стороне от политики, не занимался никакими политическими играми. Мои коллеги в КС должны уважать букет и дух Конституции, а не втягиваться в политические игры. Я недоволен деятельностью КС в настоящее время», – подчеркнул Виктор Пушкаш.

Виктор Пушкаш участвовал в разработке Конституции Республики Молдова, концепции судебно-правовой реформы, законов об организации Конституционного суда, административного судопроизводства, судоустройства и т.д. Он был награжден медалью За гражданские заслуги (1996) и Орденом Республики (1999), является почетным гражданином города Остин, столицы штата Техас, США.