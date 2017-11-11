Предельную скорость движения транспорта в городах и сёлах Приднестровья снизят с 60 до 50 км/ч

В Приднестровье снижают предельную скорость движения транспорта в пределах городов и сёл. Согласно принятому сегодня постановлению Правительства, с января следующего года в населённых пунктах нельзя будет ехать быстрее 50 км/ч.

Вернуться к такой норме (её повысили до 60 км/ч в начале этого года) побудила статистика ДТП. Стало больше как самих аварий, так и пострадавших в них людей, сообщает novostipmr.com.

«В 2017 году у нас произошёл рост ДТП. В 2016 году было 137 ДТП за весь год, а только за текущий период этого года – уже 136», – отметил заместитель председателя Правительства Станислав Касап.

Аналогичная картина по пострадавшим – за весь прошлый год 133 человека, а за неполный этот – уже 149.

Казалось бы, разница в 10 км несущественна, но, как отмечает премьер Александр Мартынов, многочисленные исследования показывают – она есть, и порой ценой вопроса оказывается человеческая жизнь.

«Статистика и исследования, проведённые в США и ЕС с участием полицейских, психологов и других специалистов, показали, что в случае наезда на пешехода на скорости ниже 50 км/ч вероятность выжить в этом ДТП или получить минимальные увечья составляет около 80%. Если ДТП совершается на скорости свыше 60 км/ч, то у пешехода шансы выжить составляют всего 20%. То есть если пешехода собьют на скорости 60 км/ч и выше, он погибнет или останется инвалидом до конца жизни», – аргументировал глава Правительства.

Ещё одна деталь – большая скорость снижает возможность своевременного реагирования на внезапное появление на проезжей части пешехода или автомобиля.

Как показывают исследования, на скорости свыше 60 км/ч существенно снижается угол обзора, так называемое периферическое зрение. Водитель, по сути, перестаёт, особенно в вечернее время суток, контролировать ситуацию на обочинах. Если же машина едет со скоростью до 50 км/ч, водителю легче увидеть возможный выход пешехода на проезжую часть или выезд автотранспорта.