Интересное Гигабайты секса: исповедь интернет-путаны Молдова, являясь беднейшей страной в Европе, кое в чем достигла внушительных результатов — еще в 2014 году по скорости Интернета Молдова опередила не только все страны СНГ, но и многие западные государства. К сожалению, Интернет дает не только неограниченный доступ к полезной информации, но и таит в себе многочисленные искушения, скрывая пласт тяжких преступлений — от детского порно и торговли наркотиками до террористических ячеек. В Молдове получило распространение создание так называемых "Интернет-борделей" — девушки перед веб-камерой принимают сексуальные позы, раздеваются и всячески показывают себя клиентам, находящимся порой за десятки тысяч километров. Разумеется, за деньги. И, конечно же, большая часть этих денег оседает в карманах не "актрис", а Интернет-сутенеров. Именно поэтому, по словам экспертов, это деяние является уголовно наказуемым, несмотря на отсутствие физического контакта между девушкой и клиентом. Вместе с тем, правовой аспект подобного бизнеса все еще остается предметом споров — далеко не все правоведы считают онлайн стриптиз уголовным или административным преступлением. Новости о том, как молдавская полиция накрыла очередной "бордель", появляются в СМИ с завидной регулярностью, поэтому я решил найти работницу сферы "Интернет-показов" и поговорить с ней по душам. Через две недели поисков, по наводке старых знакомых, мне предоставили профайл девушки в соцсети — живого общения не получилось, видимо, Интернет является для девушки более привычной стихией. Беседу с ней я и расшифровал. - Каким образом ты попала в этот бизнес?

— Несколько лет назад объявление в интернете о найме на работу прочитала. Тогда открыто об этом писали, сейчас вроде прижали организаторов.

- Было сложно? Каково это вообще в первый раз?

— Ничего сложного. Это же никакая не проституция — нет никаких пьяных и толстых мужиков в реале. Хозяин студии не мешает работать — я его видела пару раз в жизни. Деньги он мне оставляет раз в неделю, свой ключ от комнаты, прихожу, ложусь перед ноутбуком… и все.

- Что тебя привело в интернет, скажем так? Нужны были деньги или по велению души?

— Я закончила Академию Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, и по профессии я музыкант. И таких девушек в этом бизнесе достаточно — не стоит думать, что тут работают алкоголички, наркоманки или деревенские дуры! - Тогда почему работаешь…не по профессии? — Я работаю в Филармонии. Регулярно играем концерты, причем очень сложные. И работа это адская, скажу честно. Зарплата — стыдно сказать. Могу сообщить, что тут я зарабатываю больше за день. Но музыку не бросаю — и не собираюсь. Может быть когда-нибудь ситуация у нас в стране изменится. - Как говорится — моральный аспект работы — тебя не смущает он? Демонстрировать себя и свои прелести незнакомым мужчинам — пускай и по вебке… каково это? — Смотря, как к этому относится. Некоторые не могут. Я не воспринимаю пускающих слюни за океаном как реальных, живых людей. Тем более эти, пускающие слюни, неплохо платят. - Много девушек у нас занимаются подобным? — Достаточно. И я скажу — это лучше, чем если бы они жили в нищете или зависимости от мужа. Все, пока, иду работать. На этом беседа закончилась, оставив сложные и двойственные впечатления. Я даже не выяснил, как по-настоящему зовут мою собеседницу, но понял, что проблема носит достаточно масштабный характер, и подобный заработок не является в нашей стране чем-то уникальным. Интересен, конечно же, психологический аспект работы "инернет-стриптизерш". Психолог Людмила Семина-Гицу не считает подобный род деятельности признаком психологических нарушений. "Для такой деятельности нужна определенная демонстративность в характере, которую нельзя назвать клиническим диагнозом. Хотя, наверняка, среди этих людей есть какой-то небольшой процент с диагнозом. А вообще это способ адаптации к миру и, к сожалению, способ заработка", — отметила психолог. Осуждать мою анонимную собеседницу никто из знакомых, которым я рассказал об этом коротком интервью, не стал. Наоборот — хвалили, что не бросает музыку и Филармонию. А я в очередной раз подумал — наверняка, государственные мужи понимают, что зарплаты в 2 или 3 тысячи леев являются не просто унижением и откровенным издевательствам над людьми, которые в других странах получают за такой же труд столько же, только в евро, а открытым способом выдавить этих людей за границу. Зачем и для чего им это — тема для совсем других статей.

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