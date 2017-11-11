Елена Грицко: Мы верны своему изначальному курсу - свержению олигархической корумпированной власти

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА, вице-председатель партии «Наша Партия» (НП) Елена Грицко ответила на ряд вопросов о политических событиях в нашей стране.

T.: Как Вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию?

Е.Г.: Считаем, что на данном этапе положение в стране катастрофическое. Мы уверены, что власть продолжает политику геноцида. Пока страной руководит Демократическая партия и Влад Плахотнюк , о переменах к лучшему и речи быть не может.

T.: Какова позиция НП в связи с референдумом по вопросу отстранения столичного примара, назначенного на 19 ноября?

Е.Г.: Считаем, что либеральная администрация провалилась, и доказала свою неспособность или нежелание управлять городом. За 10 лет их единственной «заслугой» стало укоренение коррупции на местном уровне. Несмотря на то, что фракция НП проголосовала в МСК за проведение референдума, считаем, что самым оптимальным решением была бы добровольная отставка Дорина Киртоакэ. Мы не отказались от своей изначальной позиции, даже, несмотря на то, что социалисты превратили референдум в партийную акцию.

T.: В случае, если референдум состоится, выдвинет ли НП собственного кандидата на пост главы столичной примэрии, или выступит за единого кандидата от нескольких политических партий?

Е.Г.: В контексте последних событий, а точнее назначения двух вице-примаров, преждевременно говорить о вероятности проведения местных выборов в Кишинэу. Думаю, это говорит о том, что судьба референдума уже предрешена.

T.: Каковы приоритеты НП в нынешнем политическом сезоне, до предстоящих парламентских выборов?

Е.Г.: В общих чертах, мы остаемся верны своему изначальному курсу – свержению олигархической коррумпированной власти. Среди приоритетов партии также собственное развитие, пополнение рядов НП, наращивание уровня подготовки членов партии – мы проводим разнообразные тренинги и обучающие семинары. Наряду с этим, мы активно работаем на местах, общаемся с гражданами.

T.: Насколько вероятно объединение усилий всех антиолигархических сил на предстоящих парламентских выборах?

Е.Г.: Мы всегда выступали за консолидацию всех здравых политических сил и готовы поддержать любую инициативу, направленную против преступного правящего режима.

T.: Как Вы относитесь к бойкоту оппозицией следующих парламентских выборов?

Е.Г.: В целом, эта идея кажется нам разумной, но бойкот должны поддержать все антиолигархические силы, иначе он не имеет никакого смысла.

T.: Каким Вы видите свое политическое будущее? Какие у Вас планы?

Е.Г.: Я не буду вдаваться в подробности, но, в общем, я свое политическое будущее вижу исключительно в рядах «Нашей Партии».

T.: Благодарим Вас!