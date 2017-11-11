Центральный рынок Кишинева - важная достопримечательность для туристов

Если туристы, отправляющиеся во Францию, хотят увидеть Эйфелеву башню, а в Нью-Йорке Статую Свободы, то в Кишиневе, рынок является одной из туристических достопримечательностей.

Иностранцы готовы вынуть из кармана не менее 100 евро для местного «гида». Большинство, однако, предпочитают организовывать свои поездки. Теперь на первом этаже мэрии Кишинева, открыт информационный центр для туристов, желающих познакомиться с нашей страной, сообщает tv8.md.

По данным туристических агентств, Центральный рынок Кишинева является одной из туристических достопримечательностей Молдовы.

«Речь идет об атмосфере и общении с местными жителями, местным сообществом. Молдова не является дешевым туристическим направлением, она не самая доступная, но когда цена за день проживания не превышает 100 евро в день, это хорошо», - говорит Наталия Курник, соучредитель Агентства по туризму.