Олег Краснов: «По воспоминаниям нескольких вовремя сбежавших от Холокоста богатых евреев вообще ни о чём нельзя судить, это некорректно»

Марина ТИМОТИН

В социальных сетях обкатывают технологию манипулирования, призывая к объединению Молдовы с Румынией. Рекламная рассылка с призывом: «Всем, кому интересна история Бельц, - смотрите обязательно это видео» заполонила Facebook.



Некий Александр Байкалов сообщает: «Люди на видео вспоминают с удовольствием о периоде их жизни в Бельцах при Румынском королевстве, о том, что даже службу религиозную организовывали в синагогах во благо короля Михая на 1 декабря. Это уникальный источник - перед вами живые люди, говорящие правду, которая, судя по всему, очень колет глаза некоторым пытающимся изо всех сил хоть как-то опровергнуть эту действительность истории Бельц. Вам будут говорить, что бельчане не голосовали, - а голосовали в бюро члены земства 3 марта 1918 года, и, думаю, не стоит кого-то убеждать, что они не были из Магадана - всем и так понятно, жителей, какого города они представляли. Вам будут говорить, что именно в тот период был якобы гнёт румынских националистов - а люди, кроме румынского, говорили на каком языке им было удобно в Бельцах и были скорее рады, чем опечалены тем, что не попали в то, что в скором времени стало СССР, и таким образом поддержали объединение с Румынией. Главное - не делать заключения, оставаясь в царстве тьмы: надо не лениться и слушать историю Бельц из уст этих бельчан. Да, это был тот прекрасный город Belle Époque, в котором большинство проголосовало в 1918 году за объединение с Румынией. Почему? Я думаю, в том числе среди целого букета причин и потому, что, прежде всего, Бельцы были сгустком интеллигенции и культуры, самым космополитическим городом Бессарабии, и между выбором надвигающегося красно-кровавого коммунизма, бельцкие поляки, евреи, русские выбрали ту страну, в которой их бы продолжали считать за людей, как и их имущество: Румынию».

Так ли все было? «Молдавские ведомости» обратились за комментариями к писателю и журналисту Олегу Краснову, который оставил в ходе обсуждения следующее послание: «По воспоминаниям нескольких вовремя сбежавших от Холокоста богатых евреев вообще ни о чём нельзя судить, это некорректно». Почему тема присоединения Молдовы к Румынии обсуждается со всех сторон? Почему взялись убеждать русскоязычных пользователей социальных сетей?

- В Румынии сегодня происходит то же, что и во многих странах Восточной Европы – Венгрии, Польше, Прибалтике, Украине - ренессанс радикального национализма, и, следовательно - попытки романтизации довоенного прошлого. И Запад - Евросоюз, США - эти процессы совершенно не пугают. Русскоязычным же всё это вбрасывается в ходе пресловутой «борьбы с российской пропагандой», но я не думаю, что это очень эффективно. И вообще пропаганда из таких одиозных, на грани русофобии, источников, как Руслан Шевченко, Андрей Андриевский, в русскоязычной среде не может быть результативной. Странно, что господа этого не понимают.

- Почему это исходит от сторонников Майи Санду?

- Я могу предположить, что Майя Санду желает поиграть на поле крайне правого электората. А в свите Санду и Настасе националистов довольно много. Майя Санду устраивает Запад и является противовесом против правящего режима. Ее можно сравнить с Саакашвили, который выступил противовесом режима Порошенко, поддерживаемым американцами. Идеологически Майя Санду и лидер правящего режима Плахотнюк неотличимы. Критика коррупции, исходящая от Майи Санду, – это мировой тренд. Но этим не добьешься развития экономики Молдовы. Нужно заниматься развитием производства, кредитованием отраслей, как это делает Китай, где тоже есть коррупция.

- Почему берется ограниченный промежуток времени, между войнами, и только в Бельцах? А как же вся Бессарабия? Это откровенная манипуляция?

- «Александр Байкалов» - это довольно прямолинейная пропаганда, не воспринимающая никаких рациональных аргументов. Не факт, что это реальный человек. При этом полностью игнорируется румынская статистика по Бессарабии – уровень жизни, детская смертность, грамотность населения, а там ужасные цифры. Он даже не хочет обсуждать предложенную тему. Отвечая на каждый комментарий, он в тысячный раз повторяет свои тезисы.

- Такой подход может сигнализировать о начавшейся подготовке манипулирования сознанием граждан в вопросе присоединения Молдовы к Румынии. Нам пытаются внушить, что в межвоенный период в отдельном молдавском городе Бельцы жили сказочно. Приводятся воспоминания пожилой американки, которая со слов своей бабушки рассказывает, как жили в то время.

- В обозримом будущем объединение с Румынией вряд ли возможно. Тактика обработки молодежи в социальных сетях может дать свой результат через 20-30 лет, а может и не дать. Такие люди, как Байкалов, или те, кто за ним стоит, просто осваивают какие-то деньг, не заботясь об эффективности своей деятельности. Их методы не воздействуют на русскоязычную аудиторию. Чувствуется, что эти люди глубоко ненавидят все, что они говорят. Аудитория это понимает и отторгает посыл.

- В поддержку сказки о жизни в Бельцах сообщается, что объединение с Румынией было поддержано интеллигенцией города. Даже если и было какое-то голосование, то голосовали те, кто чем-то владел, заявляют пользователи соцсетей, кого принципы коммунизма их явно не устраивали, а объединение с румынами сохраняло их имущество.

- Я не знаю, о каком голосовании в Бельцах идёт речь, ведь никакого референдума в 1918 году не было. Даже Сфатул Цэрий никем не избирался, этот орган был создан съездом нижних чинов царской армии, что само по себе с позиции современных представлений о представительской демократии выглядит странно.

Бессарабия переходила из рук в руки в 1918, 1940, 1941, 1944 годах силовым путём, ни о какой демократии говорить не приходится, надо спокойно и открыто об этом говорить.

По данным исследования М.К. Сытника «Коллективизация сельского хозяйства» в межвоенный период в Бессарабии сформировался избыток аграрного населения. В конце 1924 года, упоминает автор, была осуществлена аграрная реформа и крестьяне потеряли две трети земель, полученных после приведения в исполнение указа Ленина «О земле».По данным исследования Румынского сельскохозяйственного банка, бессарабские крестьяне не имели участков земли для работы и выживания, не располагали ни тягловой силой, ни даже деревянным плугом. О тракторах вообще не говорилось. Жизнь в Бессарабии была хуже, чем в Румынии, и существует обращение Сфатул Цэрий к бухарестскому правительству по этому поводу.

Бессарабцы выезжали через Европу во многие страны мира, вплоть до Аргентины, где им предоставляли землю. У молдаван появилась присказка: «Parca ești din Patagonia» - «Как будто ты из Патагонии». Из-за отсутствия земли, тяжёлых условий жизни только в 1926-1927 годах из Бессарабии эмигрировало 300 тысяч человек, сообщает автор. Крестьяне России не знали такого.

- В 2003 году международная комиссия во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем, подтвердила, что с 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии. Авторы комментариев в соцсетях отмечают, что «американская эмигрантка рассказывает, как было комфортно и безопасно, но до определенного времени. Если учесть то, что румыны легко расправились с евреями, применяя гитлеровские методы,то можно предположить, что Румыния не очень хорошо (мягко говоря) к ним относилась… национальная неприязнь не возникла у них за ночь..». Это период жизни жителей Бельц Александр Байкалов полностью игнорирует.

- Пропагандисты ведь не правду рассказывают, они занимаются пропагандой. Румыния признала Холокост, но это не означает, что его не было. Хорошо, что есть люди, которые сохранили приятные воспоминания о Бельцах, и хорошо, что они успели вовремя ехать оттуда. Есть статистические данные, о которых я уже говорил, много воспоминаний очевидцев тех дней. Я говорил с бабушкой, которая вспоминала румынский период в Бессарабии словами: «В нашем селе не поротых людей не осталось».

- Молдавским пользователям навязывают мысль о том, что с Румынией будет хорошо, и что путь в Евросоюз лежит через присоединение.

- Если Евросоюз захочет видеть Молдову в своих границах, он скорее примет ее одну, чем будет способствовать присоединению к Румынии. Для единой Европы не нужно еще одно мощное государство, которое будет влиять. Маленькими государствами легче манипулировать. Пока же перед Молдовой на пути в ЕС много других стран, и сам ЕС прекратил прием. А молдавские олигархи не хотят присоединения.