200 миллионов долларов потеряны и найдены: масштабное ограбление жителей Молдовы не останавливается ни на минуту

Сергей ТКАЧ

Когда-нибудь перед молдавскими историками, взявшимися описывать период правления «евроинтеграторов» с 2009 года по настоящий момент, возникнет сложный вопрос: что делать - рассказывать байки или правду, то есть хронику обмана и воровства? У нас такой дилеммы нет. Потому что прямо перед нашими глазами происходит чудовищный обман, а ограбление граждан не останавливается ни на минуту. В статье «Нищие молдаване подарили 100 миллионов долларов, а потом еще 10 миллионов: новое масштабное ограбление» ( http://www.vedomosti.md/news/nishie-moldavane-podarili-100-millionov-dollarov-potom-eshe) мы рассказали о механизмах масштабного изъятия средств населения в секторе электроэнергетики. Но картина будет неполной, так как аналогичные процессы можно наблюдать и в газоснабжении.

Грязные секреты «газового королевства»

О том, что в «газовом королевстве» происходит что-то неладное, стало известно два года назад, когда в пасмурные ноябрьские дни сотрудники генеральной прокуратуры и офицеры национального инспектората по расследованиям ворвались в помещения «Молдовагаз» и «Кишинэу-газ», а также в места проживания директоров этих предприятий Александра Гусева и Константина Куюмжу. Руководителям вменялась в вину организация преступных схем, подпольная продажа газа экономическим агентам, отмывание денег и извлечение незаконной прибыли в особо крупных размерах. Уходивший мимо кассы газ списывали на технологические потери в газораспределительных сетях. По мнению прокуратуры, «эти потери были включены в тариф на газ и оплачены потребителями».

Глава «Молдовагаз» исчез из страны, о его местонахождении ничего не известно до сих пор. Встал вопрос о назначении нового руководителя предприятия. Долгое время Москва и Кишинев не могли согласовать кандидатуру, но в феврале стало известно, что главой административного совета АО «Молдовагаз» избран бывший министр информационных технологий и связи Василий Ботнарь, ставленник ДПМ.

После этого активность следователей и прокуроров резко пошла на спад. И мы теперь можем только гадать: что же это было? Способ давления на руководство «Газпрома», чтобы поставить во главе молдавской «дочки» своего человека, или что-то еще? Нам неизвестно, продолжают ли действовать прежние «левые» схемы отпуска газа экономическим агентам и включаются ли данные объёмы в технологические потери и тарифы. Это может установить только независимая проверка деятельности компании, чего нельзя добиться в условиях, когда все институты государства контролируются из одного центра, из-за кулис.

Также мы не знаем, кто именно подчинил себе бизнес по аттестации газового оборудования (счетчиков и пр.) и проверки соответствия природного газа. При прежнем руководстве по договору с «Молдовагаз» и после аккредитации министерством экономики (квота ДПМ) этим занимались две оффшорные фирмы «Veritrans Plus» и «Trans-Standard». Их контроль СМИ приписывали тестю Александра Гусева – Василию Зетья.

В существующей ситуации можно только говорить об отсутствии прозрачности в деятельности поставщика газа и, как следствие, в формировании тарифов.

А тарифы – безусловно, главное, что интересует население.

Потрошение кошельков

Чтобы выяснить, насколько нынешние тарифы справедливы и соотносятся с ценами на рынке, нам нужно посмотреть на ситуацию в динамике.

Главный поставщик газа в Молдову - «Газпром». Устанавливает цены НАРЭ. Так, в 2015 году, когда закупочная, оптовая цена составляла 260 долларов за 1000 кубов, НАРЭ установило следующие тарифы. За потребление в объеме до 30 кубометров газа в месяц конечный потребитель платил по 6,55 лея за 1 кубометр. При превышении лимита стоимость куба газа была 6,83 лея.

В 2016-м цена топлива, поставляемого «Газпромом», снизилась до 190 долларов – на 27 процентов. Однако НАРЭ снизило стоимость газа для конечных пользователей только на 10 процентов. За потребление до 30 кубометров газа в месяц мы платили по 5,892 лея за единицу объема. При превышении этого лимита – 6,138 лея.

В настоящее время расчетная цена поставок «голубого топлива» в Молдову - 146,75 доллара. Однако НАРЭ сохранила для потребителей цены прошлого года.

Таким образом, с 2015 года цена на российский газ снизилась с 260 до 146,75 доллара, то есть на 44 процента. Справедливая цена - менее 4 лея. Средний курс лея к доллару в этот период был примерно одинаковым. Более того, в настоящий момент лей укрепился, следовательно, тариф мог быть сокращен еще примерно на 10 процентов. Планируемая стоимость оптовой закупки была 2,935 лея за куб, реальная – 2,553 лея.

Расчеты показывают, что молдавский потребитель переплачивает «Молдовагаз» около 3 лей за каждый кубометр топлива. В месяц это составляет порядка 250 миллионов лей.

А если учесть курсовую разницу, то к ним добавляется еще 35 миллионов лей. Вы представляете, какие суммы необоснованно изымаются властями из наших с вами кошельков? В текущем году переплаты могут достигать 100 миллионов долларов.

Куда реально уходят эти деньги, конечно, никто из правительства (акционер «Молдовагаз») вам не объяснит.

Приднестровский «долгий ящик»

Многие жители правобережной Молдовы каждый раз испытывают шок, когда узнают тарифы на газ в Приднестровье. Ведь поставщик «голубого топлива» тот же «Газпром», и оператор распределительный сетей «Молдовагаз» через свою региональную дочернюю структуру. За объем до 27 кубов здесь платят примерно 0,9 лея, свыше – 1,3 лея. Это даже меньше, чем в России, где тариф колеблется в пределах 1,5-1., лея за кубометр. Для кого-то будет неожиданностью и то, левый берег потребляет газа вдвое больше! Из трех миллиардов кубометров общего объема два приходится на Приднестровье. Это объясняется огромными потребностями Молдавской ГРЭС и ММЗ.

«Специальная» политика, которую проводит «Газпром» и «Молдовагаз» по отношению к Приднестровью, привела к тому, что у региона сформировался гигантский долг, превышающий 6 миллиардов долларов. Как заявил президент Игорь Додон, Молдова не будет оплачивать его. Вопрос нужно будет решить, «когда мы придем к политическому урегулированию приднестровского конфликта», считает Додон: «Возможно, мы придем к аннулированию этих долгов. Этот вопрос обсуждался как с руководством «Газпрома», так и с политическим руководством РФ».

Тем не менее, «Газпром» в феврале подал иск в Международный коммерческий арбитраж к «Молдовагаз» о взыскании задолженности за 2014 год в размере 768,6 миллиона долларов и готов реструктурировать долг только при сохранении стопроцентной оплаты текущих расходов.

Таким образом, молдавские потребители, оплачивая несправедливую и завышенную цену, оказываются еще и в долгах! А помимо этого являются заложниками сложных отношений Кишинева и Москвы. Распутать клубок проблем - в интересах потребителей. Но после назначения Василия Ботнаря мы не слышали о каких-то шагах в этом направлении. Более того, правительство Павла Филипа делает все возможное, чтобы ухудшить отношения с Москвой. Высылаются российские дипломаты, объявлен персоной нон грата вице-премьер Дмитрий Рогозин, постоянно депортируются из страны артисты, ученые, журналисты и официальные лица. С точки зрения обычных граждан, заинтересованных в обоснованном снижении тарифов на газ, заключении долгосрочного и выгодного договора с «Газпромом», решении проблем с долгами, действия властей недальновидны: все откладывается в долгий ящик, долги накапливаются. Не исключено, что подобная политика продвигается из-за скрытой повестки дня и банальных преступных схем в области энергоснабжения. Когда от тебя зависит назначение людей на ключевые государственные должности и директоров НАРЭ, устанавливающего тарифы, то искушение провернуть финансовую комбинацию слишком велико.

Обман, скрытые интересы и политика в заманчивой упаковке

Часть молдавских экспертов настойчиво продвигает идею энергобезопасности в газовых поставках. Ее поддерживают молдавское правительство, партнеры из Брюсселя и Вашингтона. Один источник – это монополия и зависимость. Но появление другого внешнего поставщика может все усугубить.

Под фанфары в 2014 году в день независимости РМ был сдан в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены. Премьеры сказали много высокопарных слов об «укреплении энергобезопасности, диверсификации источников поставок, сокращении стоимости газа. Лянкэ и Понта излучали оптимизм. Но расчеты не оправдались: есть технические проблемы и нет желающих потреблять газ по более высоким ценам.

Строительство газопровода обошлось в 26 миллионов евро. Объект включен в список госактивов, подлежащих приватизации из-за их нерентабельности. Начальная цена -180 миллионов лей при условии инвестирования 93 миллионов евро в течение двух лет. Найдутся ли покупатели?

Но строительство альтернативной газотранспортной магистрали не остановилось. Румыния и Молдова работают над еще более дорогим проектом. Газопровод Яссы-Кишинев соединит газотранспортные системы Румынии и Молдовы. Стоимость работ превышает 100 миллионов евро. Из них 82 миллиона - кредитная линия для Молдовы европейских финансовых институтов. Возврат долгов будет происходить, как обычно, за счет повышения тарифов на поставляемый из Румынии газ.

Однако и без учета специальных включений в тарифы газопровод может оказаться бесполезным. Эксперты утверждают, что надежды на сокращение зависимости Республики Молдова от России не сбылись. Экономист IDIS «Viitorul» Юрий Готишан говорит, что Румыния сама закупает у «Газпрома» 30 процентов газа. Средняя стоимость одного кубометра газа, поставляемого потребителям из Румынии, - 0,6 доллара (11 молдавских лей). Не все вопросы утрясены с владельцами земель, по которым должен пройти газопровод. То есть зависимость от «Газпрома» остается, а кредиты - 82 миллиона евро - придется отдавать в любом случае.

Идея газовой независимости от Москвы активно продвигается США в странах Европы. Но под вывеской альтернативных поставок скрываются интересы американского бизнеса. Например, Польша и Литва экспериментируют с сжиженным газом, но СПГ дороже трубопроводного примерно на 50−60 евро за тысячу кубометров, повышение его доли в общем объеме приводит к росту цены для потребителей. Но конъюнктура рынка такова, что американским компаниям выгоднее поставлять СПГ в Азию, потому что там цены выше европейских.

То, что разговоры о независимости от российского газа - уловка, показали последние утечки «райских документов». Журналисты, получившие доступ к данным оффшоров, установили, что танкеры, нанятые энергокорпорациями США, поставляют сжиженный природный газ, купленный в России, в терминал Антверпена в Бельгии. Документы показали, что грузовые судна, принадлежащие «Navigator Holdings», перевозили газ, приобретенный у российской нефтехимической компании «Сибур». СПГ был загружен в российском порту Усть-Луга. К компании «Navigator Holdings» имеет отношение министр торговли США Уилбур Росс.

Так стоит ли гоняться за альтернативными источниками, чтобы купить в результате тот же российский газ? Не получится ли то же самое, когда будет запущен газопровод Яссы-Кишинев?

Выводы

Тарифы на газ, установленные для молдавских потребителей, завышены и несправедливы. НАРЭ как независимый регулятор свою роль не выполняет, предпочитая обслуживать скрытые интересы правящей группировки и коммерческих структур в ущерб населению. Процедуры назначения директоров НАРЭ нужно пересмотреть. В организацию должны попадать кандидаты не по «партийной линии», а личности, пользующиеся доверием общества. Нужна процедура отзыва директоров НАРЭ по требованию ассоциаций потребителей. В сфере газоснабжения происходят злоупотребления. На это указывают практика формирования тарифов, уголовные дела против руководителей отрасли. Политическую ответственность за ситуацию несет ДПМ, представители которой в правительстве курируют обеспечение газом. Руководство страны проводит опасную политику конфронтации с РФ, что мешает решению вопросов формирования долгов в Приднестровье и заключению выгодного для населения соглашения с «Газпромом». Объективно «Газпром» - единственный поставщик газа в страну. От него зависит и электроснабжение. Строительство газопроводов, соединяющих Молдову и Румынию, экономически нецелесообразно, являясь решением спорным и политическим.

6. Потребители газа и электроэнергии должны сформировать общественные объединения, способные энергично влиять на решения по тарифам. На выборах в одномандатных округах следует выдвигать таких кандидатов, которые будут отстаивать интересы потребителей и не пойдут на сговор с криминальными группировками в политике.