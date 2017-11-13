Воронин: "Дьяков и Лупу хотят понравиться Гагаузии"

На этой неделе парламент примет решение о разрешении импорта восьми колоколов для строящейся церкви в Вулкэнешть без оплаты пошлин. Как передает агентство "ИНФОТАГ", вопрос включен в повестку дня парламента после долгих дебатов в пятницу.

Депутат от Партии социалистов Федор Гагауз напомнил, что социалисты уже пытались внести этот вопрос в повестку дня парламента две недели назад. Тогда предложение отклонили, так как вопрос не обсуждался в профильной парламентской комиссии, и не было положительного заключения правительства.

"Мы провели обсуждение в комиссии, которая не возражает. Правительство дало отрицательное заключение, так как это решение необходимо принять в порядке исключения. Но его нужно принять, церковь строится уже давно, она нужна городу с населением около 20 тыс. человек", - отметил Гагауз.

Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дяьков предложил поддержать это решение, невзирая на отсутствие положительного заключения правительства.

"Дело в том, что у правительства есть намерение внести стандартную процедуру для таких случаев, чтобы не принимать решения по церквям каждый раз в порядке исключения. Мы уже принимали подобные решения. Я предлагаю проголосовать, а потом правительство примет решение для всех подобных случаев, чтобы впредь не было необходимости прибегать к исключениям", - сказал Дьяков.

Его поддержал и лидер фракции ДПМ Мариан Лупу.

"Я также считаю, что этот вопрос необходимо решить быстро, не начиная бурные дискуссии. Уже начались спекуляции по этому поводу и различные рассуждения. Чтобы это прекратить, я предлагаю проголосовать и принять это решение", - сказал Лупу.

Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что "Дьяков и Лупу хотят понравиться Гагаузии".

"Вы что, не поняли?! Они уже начали борьбу за два мандата депутатов, которые будут от двух округов в Гагаузии на следующих выборах", - сказал Воронин.

В реплике Дьяков напомнил Воронину о времени, когда он был президентом Молдовы. "Тогда Воронин заявил, что является "Гагаузом номер один", так что мы с Марианом Лупу можем быть только гагаузами номер два и три", - сказал Дьяков.

После дебатов, по предложению спикера, парламент решил не нарушать закон. Депутаты проголосовали за включение вопроса в повестку дня, попросив правительство за это время дать положительное заключение на предложение депутатов об освобождении от пошлин колоколов для церкви в Вулкэнешть.