Михай Гимпу объяснил, почему брат Дорина Киртоакэ "сбежал" в Румынию

Брат Дорина Киртоакэ, Лучиан Киртоакэ убежал в Румынию, так как боится уголовного дела в контексте "незаконных" действий (по словам Михая Гимпу), в которых замешан отстраненный примар столицы.

Заявления были сделаны лидером Либеральной Партии для unimedia.info.

"Не знаю о существовании какого-либо уголовного дела. Он находится в Румынии, потому что понял, что брата арестовали и отстранили, референдум организован незаконно и тут возникает вопрос - находиться ему тут или нет, учитывая то, что законы не функционируют", заявил Михай Гимпу.

"Если у нас арестовывают без доказательств, при этом не нарушая закон, каждый гражданин должен бояться. В его случае у него есть мама, которая за него беспокоится", - добавил лидер либералов.

Отмечается, что антикоррупционная прокуратура заверила, что в ближайшее время будет сделано заявление по этой теме.

Напомним, что Лучиан Киртоакэ, брат столичного градоначальника, встретился со студентами, обучающимися в Яссах. Он призвал их не выходить на референдум, во всяком случае, так было заявлено в ходе интервью.

"Я бы посоветовал гражданам Республики Молдова не идти на этот референдум по снятию с должности, потому что он оскорбителен и незаконен", заявил Лучиан Киртоакэ.