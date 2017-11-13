Внутренние и внешние факторы, способствующие возрождению проевропейских симпатий в Молдове, мнение

Хотя старые проевропейские силы дискредитированы или находятся в состоянии коллапса, а новые ещё не вступили во владение властными рычагами, согласно некоторым опросам, проевропейские симпатии возвращают себе прежние позиции, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Он подчёркивает, что одновременно с ростом проевропейских настроений наблюдается снижение поддержки Евразийского союза.

Оживлению европейского вектора способствовал целый ряд внутренних и внешних факторов, полагает политолог.

Во-первых, предъявляемые Евросоюзом условия превращаются в неприятный для молдавских властей рычаг влияния. Кроме того, в случае Молдовы, впервые в истории отношений ЕС с третьими странами, в обмен на макрофинансовую помощь выдвигаются предварительные условия политического характера. Судьба этой помощи зависит от степени искажения конкуренции на выборах в результате введения смешанной избирательной системы, а также от общего функционирования демократических институтов (верховенства права, средств массовой информации, прав человека), отмечает Ченуша.

Во-вторых, политолог видит положительное влияние у событий внутри Евросоюза, порождающих позитивную волну проевропейских эмоций, в том числе и у соседей ЕС. Он перечисляет серию острых досье, из-за которых, прежде чем они были закрыты, сближение с ЕС ассоциировалось с неблагоприятным и даже опасным процессом. В частности, по итогам выборов во Франции и Германии антиевропейский популизм был остановлен, как минимум, на четыре года, кризис мигрантов и ищущих убежища лиц стал значительно менее острым, а инициированный Великобританией Брексит становится крайне невыгодным и пагубным для британских граждан процессом.

Не в последнюю очередь, напоминает политолог, вырос объём мер по противодействию российской пропаганде, ретранслируемой и молдавскими пророссийскими силами – мер, применяемых как в Республике Молдова, так и на европейском и даже мировом уровне (с участием Facebook, Twitter). Вследствие этого, лгать о ЕС становится сложнее, а авторитет России беспрестанно разлагается, эту страну безоговорочно ассоциируют с основным источником антизападной и антиевропейской дезинформации.

Тем не менее, любой кризис, вызванный нынешними властями в процессе проведения реформ, жёсткая реакция со стороны ЕС и/или неоправданные промахи непарламентской оппозиции могут в любой момент причинить ущерб всё ещё хрупкому процессу возрождения проевропейских настроений, заключает Дионис Ченуша.