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Экономика
Отчет Kroll 2 будет обещают обнародовать в ближайшие недели
13.11.2017

Разработка отчета "Kroll 2" близится к концу и в ближайшие недели он будет обнародован. Об этом объявили представители международного консорциума, посещая Молдову. Эксперты заявили, что готовы оказать поддержку генпрокуратуре и Агентству по возврату добытого преступным путем имущества в вопросе возмещения похищенных активов, в том числе из-за границы.

Представителей Kroll в рамках визита в Молдову согласовали стратегию возврата выведенных средств из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, сообщает canal3.md.

На встрече присутствовали премьер Павел Филип, спикер Андриан Канду и президент Нацбанка Сергей Чокля. Стороны уделили основное внимание организации юридических процедур по возврату активов из офшоров и договорились, что расследование возглавят молдавские прокуроры при поддержке представителей компании Kroll. Рабочая группа, которая будет поддерживать связь с экспертами консорциума, проинформирует власти о достигнутых результатах.


 
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