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Чебан - правой оппозиции: Вы хотели досрочные выборы, можем начать с Кишинева
13.11.2017

Причины бойкота референдума по отставке Дорина Киртоакэ так называемыми правыми партиями по-прежнему остаются неясными для председателя фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева.  

Так, на своей странице в соцсети Ион Чебан написал, что ДПМ и Плахотнюк не хотят референдума в Кишиневе, потому что они чувствуют себя комфортно с тем, что есть сейчас, а именно, с «временно исполняющей обязанности» Сильвией Раду в подчиненной им примэрии, передает aif.md

 - Но почему референдум бойкотируют партии «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность»? Их тоже устраивает Сильвия Раду в качестве временно исполняющей обязанности примара до 2019 года? Оппозиция правого политического фланга не считает, что Кишиневу нужны досрочные выборы весной? Готовы ли Майя Санду и Андрей Нэстасе впоследствии ответить за ошибку бойкотировать референдум в Кишиневе? — отмечает он. 

Не менее важным Чебан считает то, что в итоге будет делать электорат «правых».

 - Терпеть нынешнее состояние дел до 2019 года или выйдет на референдум и вместе проведем досрочные выборы в Кишиневе? Вы столько хотели досрочные выборы. Можем начать с Кишинева. Или вы дали заднюю? — добавил он. 

Напомним, референдум по отставке Дорина Киртоакэ состоится уже в это воскресенье, 19 ноября. Он пройдет по инициативе Партии социалистов.

 Ранее партии Майи Санду и Андрея Нэстасе, несмотря на постоянную критику действий Киртоакэ, объявили, что будут бойкотировать предстоящий плебисцит.


 
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