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Сильвия Раду требует от чиновников отложить партбилеты и начать работать
13.11.2017

Новый и.о. генпримара столицы Сильвия Раду сегодня впервые ведет оперативное заседание муниципальных служб.
В начале заседания она выступила с обращением к подчиненным, потребовав от них работать эффективно, независимо от политической принадлежности.

Раду сказала, что в течение недели своей работы в качестве и.о. генпримара она заметила, что некоторые чиновники примэрии открыты для сотрудничества, а другие задерживают представление всей правдивой информации, которую она потребовала.

И.о. генпримара подчеркнула, что те, кто не хотят работать, должны  уйти в отставку.

В то же время Сильвия Раду приказала всем подразделениям примэрии публиковать на веб-страницах отчеты о расходах, чтобы каждый житель столицы мог их видеть.

Напомним, что Сильвия Раду была назначена и.о. генпримара Кишинева неделю назад, распоряжением Нистора Грозаву. Решение было оспорено ПСРМ в суде и Конституционном суде.


 
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