Рождественская ярмарка на новом месте: к чему готовиться кишиневцам

Эксперименты с праздниками продолжаются. В Кишиневе решили взяться за рождественские и новогодние торжества. По замыслу чиновников, рождественская ярмарка переедет с центральной площади на улицу 31 Августа 1989 года и будет располагаться на отрезке между улицами Митрополита Бонулеску Бодони и Александра Пушкина.

Эту инициативу правительства Республики Молдова поддержали и в мэрии столицы. По плану ярмарка откроется 15 декабря и продлится до 14 января.

Горожане восприняли эту идею весьма неоднозначно. Некоторые из них отметили, что праздники обещают быть с ноткой транспортного хаоса. Ведь на целый месяц — с 15 декабря по 14 января — участок улицы 31 Августа 1989 года перекроют.

Муниципальный советник Ион Штефэницэ в комментарии Sputnik рассказал, что рождественская ярмарка не создаст проблемы для общественного транспорта, который курсирует по этой улице. В противном случае местные власти обязаны предотвратить эти неприятные ситуации, чтобы граждане не чувствовали дискомфорта.

"Кишинев — город, в котором проживает 800 тысяч человек. В Шанхае, к примеру, население которого составляет 26 миллионов, нашли решение. В случае, когда привлекаются настоящие специалисты, которые по-настоящему разбираются в градостроительстве и разгрузке дорожного движения, все эти решения будут выявлены. Важно иметь желание решить эти проблемы. Давайте не драматизировать", — сказал чиновник.

По его словам, в качестве решения проблемы с общественным транспортом можно будет перенаправить его на параллельные улицы — А. Матеевича, М. Когэлничану.

"Думаю, это хорошая инициатива. Все, что касается дорожного движения, — это не проблема", — заключил собеседник.

Как ранее заявил сотрудник мэрии Кишинева Нистор Грозаву, наибольшую проблему представляют парковочные места, которых в этой зоне насчитывается достаточно много.